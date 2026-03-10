張藝興驚爆遭封殺！合體EXO「沒向中國報備」淪劣跡藝人火速回應了

張藝興近期爆出淪劣跡藝人，不過其演員資料仍被中國國家話劇院官網保留。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕張藝興去年12月才因臨時缺席EXO韓國見面會引爆風波，沒想到如今再爆案外案，中國網路近日盛傳他因當時行程爭議，遭相關單位「暫停1年審批所有線下演出」，甚至被貼上「劣跡藝人」、「被封殺」等標籤。針對消息，張藝興工作室昨（9日）晚也強硬發聲。

去年12月14日，張藝興臨時以「不可避免因素」缺席EXO在韓國舉辦的見面會，事後卻改口是為出席中國國家話劇院的重要活動。不過，中國網路上近期盛傳張藝興當時赴韓參與EXO活動時，礙於事先未向國家話劇院報備而被緊急召回，但他卻將行程取消的原因歸咎於國家話劇院，當時甚至傳出他單方面解除聘用關係，導致相關單位暫停1年審批所有線下演出。

針對網路上人口云云，張藝興工作室發出聲明駁斥內容不實。（翻攝自微博）

針對網路上人口云云，張藝興工作室昨晚發出聲明，不僅強硬駁斥「劣跡藝人」、「被封殺」等指控，更嚴正強調內容不實，同時也已委託律師處理。不過，聲明通篇未正面回應「線下演出審批暫停1年」一事，也未提及與國家話劇院的關係；另一方面，擁有超過500萬粉絲的中國自媒體「理記」，對此堅稱相關處罰確實存在，並指各衛視與平台已收到通知，內容為暫停審批晚會、商業演出與綜藝等線下活動。

儘管傳聞延燒纏身，張藝興近期仍然繼續公開出席各種商業活動，1月動完鼻炎手術後不久的他，便出席中國與巴基斯坦建交75周年文化交流活動，更參與主題曲製作，2月還受邀擔任聯合國新聞客座主持人。此外，國家話劇院官網仍保留張藝興演員資料，新華社等官方媒體也持續報導他的活動，許多網友認為只要他持續公開露面，相關傳聞自然會不攻自破。

