自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張藝興驚爆遭封殺！合體EXO「沒向中國報備」淪劣跡藝人火速回應了

張藝興近期爆出淪劣跡藝人，不過其演員資料仍被中國國家話劇院官網保留。（組合照，翻攝自微博）張藝興近期爆出淪劣跡藝人，不過其演員資料仍被中國國家話劇院官網保留。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕張藝興去年12月才因臨時缺席EXO韓國見面會引爆風波，沒想到如今再爆案外案，中國網路近日盛傳他因當時行程爭議，遭相關單位「暫停1年審批所有線下演出」，甚至被貼上「劣跡藝人」、「被封殺」等標籤。針對消息，張藝興工作室昨（9日）晚也強硬發聲。

去年12月14日，張藝興臨時以「不可避免因素」缺席EXO在韓國舉辦的見面會，事後卻改口是為出席中國國家話劇院的重要活動。不過，中國網路上近期盛傳張藝興當時赴韓參與EXO活動時，礙於事先未向國家話劇院報備而被緊急召回，但他卻將行程取消的原因歸咎於國家話劇院，當時甚至傳出他單方面解除聘用關係，導致相關單位暫停1年審批所有線下演出。

針對網路上人口云云，張藝興工作室發出聲明駁斥內容不實。（翻攝自微博）針對網路上人口云云，張藝興工作室發出聲明駁斥內容不實。（翻攝自微博）

針對網路上人口云云，張藝興工作室昨晚發出聲明，不僅強硬駁斥「劣跡藝人」、「被封殺」等指控，更嚴正強調內容不實，同時也已委託律師處理。不過，聲明通篇未正面回應「線下演出審批暫停1年」一事，也未提及與國家話劇院的關係；另一方面，擁有超過500萬粉絲的中國自媒體「理記」，對此堅稱相關處罰確實存在，並指各衛視與平台已收到通知，內容為暫停審批晚會、商業演出與綜藝等線下活動。

儘管傳聞延燒纏身，張藝興近期仍然繼續公開出席各種商業活動，1月動完鼻炎手術後不久的他，便出席中國與巴基斯坦建交75周年文化交流活動，更參與主題曲製作，2月還受邀擔任聯合國新聞客座主持人。此外，國家話劇院官網仍保留張藝興演員資料，新華社等官方媒體也持續報導他的活動，許多網友認為只要他持續公開露面，相關傳聞自然會不攻自破。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中