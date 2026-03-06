3月「這5天」最吸金！ 12生肖專屬「接財攻略」選對天、做對事

財神下凡也有班表？3月這5天是精準布局財庫的吉日，讓正財、偏財自動歸位！（彭博社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕精準佈局3月財庫，讓錢財自動歸位！錯過立春轉運？別擔心，3月份還有5天「接財吉日」不容錯過！

幸運命理達人菲菲老師表示，所謂「天時、地利、人和」，將「天時」置於首位，並非偶然。每一個時辰、每一日、每一月，都有其獨特的「氣場」與「屬性」。就像農耕必須遵循節氣，出海必須觀察風向，人生的重大決策也需要選擇對的時機，春耕秋收，各有時節；播種收穫，各有其時。

◆民間習俗將財日分為「正財日」、「偏財日」、「納財日」等不同類型，分別對應不同的求財方式：

．「正財日」適合努力工作、爭取加薪。

．「偏財日」適合投資理財、小額博弈。

．「納財日」適合收款、入帳、整理財務。

菲菲老師強調，這個月的天象格外特殊，水星逆行至3月20日，六星連珠能量未散，再加上驚蟄與春分的節氣轉換，使得整個月的能量場比平常更為活躍、更為複雜。在這樣的月份里，選對「招財吉日」格外重要：有些日子適合開源，主動出擊爭取機會；有些日子適合補財庫，整理財務漏洞；還有些日子適合靜待，什麼都不做反而是最好的招財。

◆以下精選的5個3月招財吉日，每一個都有其獨特的能量屬性：

．3月8日：能量屬「開」，適合啓動新計劃、新合作。

．3月14日：能量屬「納」，適合收款、入帳、整理財務。

．3月17日：能量屬「聚」，適合存錢、投資、補財庫。

．3月26日：能量屬「通」，適合溝通、談判、爭取資源。

．3月29日：能量屬「收」，適合結案、收款、完成交易。

【12生肖招財吉日與做法】

➤鼠

．招財吉日：3/8、3/17、3/29

．本月財運特質：人際帶來財機，但花錢隨興，需強化「收」的意識。

．招財做法：吉日當天，整理皮夾與包包，丟掉過期發票與收據。用紅筆在存摺封面寫一個「收」字，提醒自己「該收的要收住」。3/8適合主動聯繫老朋友，可能帶來意外機會；3/17適合小額定存，為未來鋪路；3/29適合整理年度財務目標，寫下具體計畫。

➤牛

．招財吉日：3/14、3/26、3/29

．本月財運特質：正財穩健，但易因健康或家庭破財，需強化「守」的能力。

．招財做法：吉日當天，將家中零錢全部收集起來，存入銀行「只進不出」的帳戶。存完後對自己說：「小錢聚成堆，大錢自然來。」3/14適合檢視家庭開銷，找出不必要的支出；3/26適合為健康投資，安排體檢或購買保健品；3/29適合與家人討論財務計畫，凝聚共識。

➤虎

．招財吉日：3/8、3/17、3/26

．本月財運特質：行動帶財，但易因衝動破財，需強化「慢」的功夫。

．招財做法：吉日當天，出門前在左手掌心用藍筆寫一個「慢」字。購物前看一眼，提醒自己「慢三秒再決定」。3/8適合提出新的工作構想，爭取資源；3/17適合檢視投資組合，汰弱留強；3/26適合與合作夥伴溝通，釐清權責。

➤兔

．招財吉日：3/14、3/26、3/29

．本月財運特質：人際往來藏財機，但易因「不好意思拒絕」而破財。

．招財做法：吉日當天，清理手機通訊錄與社交群組，退出不再有價值的對話框。完成後說：「人際清爽，財氣通暢。」3/14適合與貴人聯絡感情，表達感謝；3/26適合拒絕一個長期消耗你的人情邀約；3/29適合為自己設定人際界線，寫下「不再勉強自己」的承諾。

➤龍

．招財吉日：3/8、3/17、3/26

．本月財運特質：創意生財，但易因壓力大而衝動消費。

．招財做法：吉日當天，列出最近三個月最後悔的五筆消費，貼在存摺內頁。每次打開存摺都看見它，自然學會三思而後買。3/8適合將靈感記錄下來，轉化為可行的賺錢計畫；3/17適合小額定存，培養存錢習慣；3/26適合整理工作環境，創造更好的創作空間。

➤蛇

．招財吉日：3/8、3/17、3/29

．本月財運特質：偏財運佳，意外之財機會多，但需防投資陷阱。

．招財做法：吉日當天，整理所有投資帳戶與理財APP，刪除長期不用的高風險平台。對自己說：「風險清出去，財氣流進來。」3/8適合聽取長輩的投資建議；3/17適合小額投資自己感興趣的領域；3/29適合將意外之財的一部分存入「只進不出」的帳戶。

➤馬

．招財吉日：3/14、3/26、3/29

．本月財運特質：努力得正財，但過程壓力大，易因「紓壓」而過度消費。

．招財做法：吉日當天，為自己設定一個「存錢目標」與「達成獎勵」，寫在便條紙上貼在手機背面。想花錢時先看它一眼。3/14適合爭取加薪或獎金；3/26適合檢視工作進度，調整努力方向；3/29適合犒賞自己，但要控制在預算內。

➤羊

．招財吉日：3/8、3/17、3/26

．本月財運特質：健康即財富，易因身體問題破財，需強化「預防」意識。

．招財做法：吉日當天，整理家中醫藥箱與保健品櫃，清掉過期藥品。完成後說：「健康存摺滿滿，藥錢不亂花。」3/8適合安排健康檢查；3/17適合購買必要的保健品或健康器材；3/26適合與家人討論健康照護計畫。

➤猴

．招財吉日：3/14、3/26、3/29

．本月財運特質：需防意外支出與設備故障，易因「懶得檢查」而臨時花大錢。

．招財做法：吉日當天，檢查家中與工作中所有需要「定期保養」的項目（如汽機車、電腦），並標注下一次檢查日期。3/14適合備份所有重要檔案；3/26適合維修一直拖延的小問題；3/29適合建立「應急基金」，準備一筆錢應付突發狀況。

➤雞

．招財吉日：3/8、3/17、3/29

．本月財運特質：正財穩健，但易因「想贏」而與人比較，花錢在面子上。

．招財做法：吉日當天，整理衣櫃，將一年沒穿的衣物捐出或轉賣。對自己說：「不為面子花錢，只為需要買單。」3/8適合爭取業績目標；3/17適合學習新的理財知識；3/29適合檢視消費習慣，找出「面子消費」的盲點。

➤狗

．招財吉日：3/14、3/26、3/29

．本月財運特質：跨界、遠方有財機，但需注意合約細節，易因疏忽賠錢。

．招財做法：吉日當天，檢查所有帳單繳費截止日、合約到期日，用紅筆圈在行事歷上。對自己說：「細節不漏，財庫不漏。」3/14適合研究新的領域或市場；3/26適合仔細閱讀即將簽署的合約；3/29適合與遠方朋友或合作對象聯繫。

➤豬

．招財吉日：3/8、3/17、3/26

．本月財運特質：舊人脈帶來新財機，但易因「念舊」而花錢在不值得的地方。

．招財做法：吉日當天，整理通訊錄，標注出真正值得珍惜的貴人名單。對自己說：「人情歸人情，財庫歸財庫。」3/8適合聯繫久未見面但值得珍惜的舊識；3/17適合評估過去投資的價值；3/26適合建立人際關係的「界線清單」。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

☆民俗說法僅供參考☆

