緊跟富商老公求到金虎爺 吳申梅開春有喜全說了

吳申梅與老公求到了金虎爺。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅與老公求到了金虎爺。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲甜美女神吳申梅今年大年初四就開工，富商老公Eric全程隨侍在旁，化身「最強護衛兼專屬司機」，愛相隨到雲林工作，夫妻倆造訪有「最美媽祖廟」之稱的虎尾持法媽祖宮，還求到一尊金虎爺，讓小倆口喜出望外，感謝神明給了好兆頭，感覺面對往後一整年工作，心底都踏實起來。

沒想到當天活動結束北上台北，原本不算太遠的路程竟然一路塞車，足足開了六、七個小時。不過塞車沒有消磨兩人好心情，反而成了難得的長時間相處。兩人在車上談天說地，從工作聊到生活規劃，氣氛輕鬆愉快。她笑說：「時間變長沒關係，可以這樣聊天其實也很幸福。」感情好到讓身邊人都直呼閃瞎。

吳申梅到曼谷買到了最愛的公仔。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅到曼谷買到了最愛的公仔。（喜上梅梢娛樂提供）

忙完台灣工作，吳申梅馬不停蹄與老公飛往最愛的曼谷補過年假兼慶功小旅行。一抵達便直奔人氣公仔品牌泡泡瑪特（POP MART），幸運買到限量版「哈利波特」系列Molly公仔，當場喜出望外，把這份驚喜當成新年大禮。

吳申梅去年底推出新歌《外家》，YouTube點閱正式突破250萬，MV正式進駐全台「秀泰影城」於電影正式放映前播出，不少粉絲特地走進戲院支持國片時驚喜發現：「梅子居然在大銀幕跟我們拜年！」意外成為春節檔期的一大彩蛋。

吳申梅新歌成績亮眼。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅新歌成績亮眼。（喜上梅梢娛樂提供）

除了影城曝光創下話題，吳申梅所屬公司「喜上梅梢」為她自創品牌，從創意發想到宣傳策略幾乎親力親為。儘管如此，吳申梅仍感謝團隊全力支持，「大家給我很多尊重與信任，才能把想法真的做到。」

