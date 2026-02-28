賈永婕強硬反擊！怒轟蔡正元物化女性「舊思維才該被淘汰」

賈永婕（左）重砲蔡正元物化女性的舊思維才該被淘汰。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕反擊蔡正元！前立委蔡正元翻出她年輕時拍攝的廣告畫面，詢問「賈永婕美不美？」對此賈永婕今（28日）親自回應，坦然表示「當然很美啊，那是我的青春」，並強硬反擊真正該被淘汰的不是女生的青春，而是「物化女性的舊思維」。

蔡正元刻意翻出賈永婕早年擔任電器品牌代言人時拍攝的家電廣告。（翻攝自臉書）

蔡正元刻意翻出賈永婕早年擔任Panasonic國際牌電器代言人時拍攝的一系列家電廣告，並有意詢問網友「賈永婕美不美？」畫面中的她穿著小可愛、短褲，青春陽光地跳來跳去。對此，賈永婕稍早親上火線表示，那些影像是她努力工作的軌跡，是一個女生認真生活的樣子，雖然因年代久遠畫質保存不佳，但她笑說，「不然大家真的可以看到我那時候的皮膚有多好！」

請繼續往下閱讀...

賈永婕強調，重點從來不是皮膚或身材，而是成長歷程與奮鬥過程，針對蔡正元無理的舉動，她強硬展開反擊，直言不諱重砲，「真正應該被淘汰的，不是女生的青春，而是那種用物化女性角度看世界的舊思維！」被網友們一面倒讚爆，她最後也表示廣告連結已放在留言區，並笑喊自己記得還有更多支影片，邀請大家一起幫忙找回那些青春記錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法