娛樂 電視

3月「強運王」排行榜出爐！「3生肖+ 3星座」乘浪而上、愈亂愈清醒

本月上榜的「強運王」生肖與星座，都具備「把波動當階梯，把挑戰當養分」特質。（中央社）本月上榜的「強運王」生肖與星座，都具備「把波動當階梯，把挑戰當養分」特質。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕3月天象變化萬千，國際局勢影響全球經濟波動，誰能在這波震盪中逆勢突圍，運氣開掛、貴人報到、財神敲門？

占星暨命理專家分析，就東方命理而言，本月在24節氣中由「驚蟄」與「春分」兩大節氣坐鎮，這兩股能量的交替，讓3月成為一年中氣場最活躍、變化最劇烈的月份；而若就西洋占星學來看，本月也是一個「從迷霧走向清晰」的關鍵轉折點，星象上集結水星逆行期、3/3月全食（血月） 、3/11木星順行、3/20春分太陽進站牡羊、以及3/21水星恢復順行，能量波動不容小覷。

在這樣複雜的天象背景下，運勢的起伏如同海浪，有人被捲進深淵，有人卻能乘浪而起。菲菲老師綜合流年氣場與3月星象，歸納出本月最閃耀的12生肖與12星座「強運王TOP3」，她強調，本月上榜的生肖與星座，都具備「把波動當階梯，把挑戰當養分」特質，這些人不只是天生運氣好，更懂得在對的時間做對的事、在混亂中保持清醒！

 

【12生肖強運TOP3】

➤ TOP1 蛇

．本月運勢核心：直覺敏銳，意外之財與貴人同時報到。

．強運關鍵字：靈感變現

．運勢解析：3月的蛇，徬彿裝了「能量雷達」。在別人還在迷霧中摸索時，你已經嗅到機會的氣味。特別是在「偏財領域」，可能是遺忘的款項入帳、意外的投資回報，或是過去經營的人脈突然帶來合作機會。工作方面，直覺准得嚇人，不妨相信第一感。人際關係方面，過去的善意會在這個月回流，曾經幫助過的人會主動回饋。家庭方面，長輩的健康狀況好轉，或是有好消息傳來。

★貼心提醒：好運來時別聲張，低調收下，默默感謝。鋒芒太露反而引來不必要的關注。

 

➤ TOP2 馬

．本月運勢核心：努力被看見，付出終於得到回報。

．強運關鍵字：「實至名歸」

．運勢解析：3月的馬，最大的收穫是「被看見」。過去默默耕耘、不爭不搶的努力，這個月終於被上級或關鍵人物注意到。可能是重要的任務交到你手上，也可能是升遷的風聲開始流傳。財運方面，正財穩定，加薪或獎金入袋的機會高。感情方面，單身者容易在職場或學習場合遇到志同道合的對象；有伴者關係更加默契，彼此理解加深。

★貼心提醒：被看見是榮耀，也是責任。穩住腳步，別讓掌聲亂了節奏。

 

➤ TOP3 雞

．本月運勢核心：表達力爆發，說對話、做對事。

．強運關鍵字：「言值變現」

．運勢解析：3月的雞，口才特別有說服力。無論是簡報、談判還是日常溝通，都能精准擊中重點，讓人刮目相看。這個月特別適合提出想法、爭取資源，你的一句話可能比別人的十句話更有分量。財運方面，與人合作的機會增加，合伙生意或團隊項目進展順利。人際關係方面，過去誤會的人有機會和解，或是與久未聯繫的朋友重逢。

★貼心提醒：話說對了是力量，說多了是消耗。該說的說，不該說的留給自己。

 

【12星座強運TOP3】

➤ TOP1 雙魚座

．本月運勢核心：正財登頂，直覺領航。

．強運關鍵字：「行動致富」

．運勢解析：本月火星進入雙魚座賦予強大行動力。隨著月中木星轉向順行，之前的停滯感會一掃而空。正財運勢來到年度高峰，靈感將直接轉化為實質收益。

★貼心提醒： 趁著能量正旺，將擱置已久的計畫重啟，成果將超乎預期。

 

➤ TOP2 牡羊座

．本月運勢核心： 個人覺醒，春分重啟。

．強運關鍵字： 「自我更新」

．運勢解析： 隨著金星進入命宮與春分點到來，下半月是能量爆發的時刻。水逆結束後，就像換了新引擎，魅力與執行力同步飆升。在感情或職場上都有機會獲得令人稱羨的關注。

★貼心提醒： 適合改變形象或啟動個人項目，你的光芒將無法被忽視。

 

➤ TOP3 巨蟹座

．本月運勢核心：貴人扶持，壓力轉機。

．強運關鍵字：「守得雲開」

．運勢解析：守護星木星恢復順行，對巨蟹來說是巨大的解脫。月初的月食雖有波動，但月中後過往的穩重會轉化為更深的信任。合作運提升，之前的合約或法務問題將迎來圓滿解決。

★貼心提醒：保持保守穩健的策略，多參加聚會，貴人就在你想不到的地方。

 

【本月4大重要星象解析】

•3月3日「處女座月全食」：年度重磅星象。健康、工作細節與日常秩序迎來身心靈斷捨離或結果。

•3月11日「木星結束逆行」：停滯已久的擴張計畫、法律或深造事務開始恢復進度。

•3月20日「春分太陽進牡羊」：占星學的新年開始，全球能量轉向積極、開創。

•3月21日「水星結束逆行」：溝通誤解、電子產品故障與行程延誤的情況逐漸平息。

命理老師提醒，天象雖變化萬千，但心要更穩，日子自然能愈過愈順。（菲菲老師提供）命理老師提醒，天象雖變化萬千，但心要更穩，日子自然能愈過愈順。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

