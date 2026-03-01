韓哥也來了！王陽明辦車聚驚動警方 發聲「沒想到」：造成警察困擾

〔記者廖俐惠／綜合報導〕王陽明昨天（28日）在南港舉行靜態車聚，甚至連「韓哥」姜成鎬都到場，吸引許多車友到場朝聖，因此驚動到警方到場管秩序。對此，王陽明今天（1日）凌晨向南港分局的警察致意，坦言沒想到會造成這麼大的轟動。

王陽明曬出與韓哥的合影。（翻攝自王陽明IG）

王陽明昨天在IG預告，晚上8點在台北南港區經貿一路265號、內湖機廠站轉乘停車場集合，並強調「本車聚為靜態車聚，現場與周圍請勿拉轉，以創造良好車聚環境」。只是有網友爆料，活動晚上8點才開始，下午4點車潮就陸續湧現，開始出現不少亂象，警方出動管秩序，最後停車場更是「只出不進」，搞到後來無法進場的車友在場外拉轉、炸街，似乎喪失原本活動的初衷。

王陽明強調這是靜態車聚，請大家創造良好的車聚環境。（翻攝自王陽明IG）

王陽明雖然有在IG上有發文：「各位粉絲們，因停車場塞滿了！現在停車場只出不進，請各位在附近的朋友保持好秩序，不拉轉！不大踩，進不來的朋友造成不便，敬請見諒。」但似乎於事無補。

王陽明預告將舉行靜態車聚。（翻攝自王陽明IG）

Threads也開始出現民眾抱怨，透露車子引擎聲吵到深夜11點半，讓人快瘋了，「不知道這裡是住宅區嗎？」、「我剛離開內湖機廠，車道上全部都是人，還直接走在車道正中間」、「辦車聚我是覺得沒什麼意見啦，但已經嚴重影響到周遭的住戶跟一般民眾，我覺得就很說不過去」。

現場車友目睹警方到場。（kun68_69提供）

也有人叫屈，稱明明就守規矩參加靜態車聚，等待王陽明等人的到來，結果好好的活動又變成一團糟。不少車友遺憾，每當台灣想要發展車聚文化，卻總是事與願違，最後又只能背上「擾民」的臭名，讓民眾難以改觀。

王陽明發聲，坦言造成警方困擾。（翻攝自Threads）

今天凌晨1點多，王陽明在Threads發文：「今晚真的太瘋狂了！！謝謝大家來參加我們的快閃車聚，很可惜沒有辦法好好看看大家的車，但你們的熱情我跟韓哥都感受到了！辛苦了南港分局的警察們，造成你們的困擾了，沒有想到今天會造成這麼大的轟動，期待下次再見到大家。 」

