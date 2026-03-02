《陽光女子合唱團》破7億再創影史紀錄！「海角七億」只是曼德拉效應

〔娛樂頻道／綜合報導〕賣座台片《陽光女子合唱團》已登上台灣影史台片票房冠軍寶座，不過票房依舊沒有停下來的跡象，並持續創下新里程碑，截至目前，粗估全台票房已破7億，成為影史首部全台賣破7億的台片！

不過其實早在西洋情人節（2月14日）當天，《陽光女子合唱團》就已經超車魏德聖執導的《海角七號》登上台灣影史台片冠軍，但仍有不少人以為，《海角七號》當年全台票房有「7億」，甚至有網友直接提問「《海角七號》票房不是有7億嗎？」、「那『海角7億』是哪裡來的？」

《陽光女子合唱團》除了是台灣影史台片票房冠軍，也成為影史首部全台賣破7億的台片。（壹壹喜喜提供）

事實上，《海角七號》2008年上映，最終票房為5億3435萬，就此稱霸影史冠軍近18年，而大家記憶中的「海角7億」（或寫作「海角七億」）則指前總統陳水扁家庭在2008年被揭發的洗錢案，就這麼巧，兩件事情發生在同一年，因此被與當時紅極一時的電影《海角七號》票房名詞混淆，但「海角7億」純粹是指政治洗錢案件。

沒想到《海角七號》的票房「海角7億」就這樣變成一個「曼德拉效應」（指集體記憶與史實不符的社會心理現象，即眾多人對歷史事件、流行文化細節有著錯誤但一致的「共同記憶」），但其實該片票房如前面提到的為5.34億元，因此《陽光女子合唱團》才是影史唯一一部全台破7億的台灣電影！

《陽光女子合唱團》全台持續上映中，票房還會到多高，將持續為大家追蹤。

