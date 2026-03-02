自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《陽光女子合唱團》破7億再創影史紀錄！「海角七億」只是曼德拉效應

〔娛樂頻道／綜合報導〕賣座台片《陽光女子合唱團》已登上台灣影史台片票房冠軍寶座，不過票房依舊沒有停下來的跡象，並持續創下新里程碑，截至目前，粗估全台票房已破7億，成為影史首部全台賣破7億的台片！

不過其實早在西洋情人節（2月14日）當天，《陽光女子合唱團》就已經超車魏德聖執導的《海角七號》登上台灣影史台片冠軍，但仍有不少人以為，《海角七號》當年全台票房有「7億」，甚至有網友直接提問「《海角七號》票房不是有7億嗎？」、「那『海角7億』是哪裡來的？」

《陽光女子合唱團》除了是台灣影史台片票房冠軍，也成為影史首部全台賣破7億的台片。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》除了是台灣影史台片票房冠軍，也成為影史首部全台賣破7億的台片。（壹壹喜喜提供）

事實上，《海角七號》2008年上映，最終票房為5億3435萬，就此稱霸影史冠軍近18年，而大家記憶中的「海角7億」（或寫作「海角七億」）則指前總統陳水扁家庭在2008年被揭發的洗錢案，就這麼巧，兩件事情發生在同一年，因此被與當時紅極一時的電影《海角七號》票房名詞混淆，但「海角7億」純粹是指政治洗錢案件。

沒想到《海角七號》的票房「海角7億」就這樣變成一個「曼德拉效應」（指集體記憶與史實不符的社會心理現象，即眾多人對歷史事件、流行文化細節有著錯誤但一致的「共同記憶」），但其實該片票房如前面提到的為5.34億元，因此《陽光女子合唱團》才是影史唯一一部全台破7億的台灣電影！

《陽光女子合唱團》全台持續上映中，票房還會到多高，將持續為大家追蹤。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中