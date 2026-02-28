自由電子報
娛樂 最新消息

賈永婕被扯家世酸「賈德耀要不要罰坐」 深夜開腔嗆爆藍白酸民

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前因「蔣中正繼續罰坐」言論遭藍白網軍攻擊，不僅意外被翻出與北洋政府國務總理賈德耀的家族關係，甚至更遭酸「賈德耀要不要罰坐？」對此，賈永婕今（28日）凌晨以強硬態度嗆爆藍白酸民們，並逐一回應諸多質疑反問「他要怎麼罰坐啦？」甚至直言「我不替任何人翻案！」

賈永婕被扯家世酸「賈德耀要不要罰坐」，強硬態度嗆爆藍白酸民。（資料照，記者王文麟攝）賈永婕被扯家世酸「賈德耀要不要罰坐」，強硬態度嗆爆藍白酸民。（資料照，記者王文麟攝）

賈永婕日前才澄清曾祖父為「賈德耀的弟弟」賈德潤，當年任地方官期間為守護百姓殉職，如今卻被借題發揮酸她「要不要替318事件點燈？賈德耀要不要罰坐？」她強調歷史上賈德耀確曾任北洋政府總理，不過已在事件後請辭，當時執政者為段祺瑞，她為此深感不解並反嗆酸民「歷史怎麼評價，是歷史學家的事，我不替任何人翻案。」

針對「賈德耀要不要罰坐」質疑，賈永婕向酸民們回應，「他要怎麼罰坐啦？他又沒有銅像被供奉！有公共空間替他立神話嗎？沒有！」同時她也補充說明，北洋政府曾是國際承認的北京政府，這是歷史事實，但正統不等於正義，所有不公不義的事情都必須譴責。

對於被批評數典忘祖，賈永婕則以強硬態度展開回擊，「我倒覺得我們賈家列祖列宗應該覺得揚眉吐氣，大鳴大放，驕傲我這個也許跟他們時代不同，思想不同但是一身正氣漂亮的後代。」同時，她也不忘透露自己才為剛看完的電影《大濛》流下不少眼淚，感嘆「多麼不容易啊！」

