朴贊郁神作回歸！《JSA》李炳憲、宋康昊、李英愛同框回憶殺

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁剛被宣布將擔任今年坎城影展評審團主席、成為影史首位韓籍主席，近日他26年前的成名作《JSA共同警戒區》將以4K修復、一刀未剪版本在台重映，讓影迷有機會重溫經典。

《JSA共同警戒區》當年勇奪韓國年度本土票房冠軍，被許多影評人視為韓國電影風格與敘事的轉捩點。

《JSA共同警戒區》李炳憲（左）、宋康昊。（CATCHPLAY提供）

朴贊郁當時用細膩又大膽的方式描寫南北韓士兵之間的友情，讓北韓角色不再只是政治符號，而是有血有肉、有情感的人物；他曾坦言：「讓北韓士兵以人性的姿態出現在大銀幕，本身就是一種突破。」

去年電影迎來韓國25週年重映時，朴贊郁感慨表示，這部電影至今仍能引起年輕世代共鳴，其實讓人有點感傷，「如果有一天世界真的更和平，希望大家能把它當作一段單純的歷史故事來看。」

《JSA共同警戒區》李炳憲（左）、李英愛。（CATCHPLAY提供）

25週年活動更讓原班演員難得重聚，包括李炳憲、宋康昊、李英愛與金太祐同台亮相，現場宛如韓影經典回憶殺。

宋康昊笑說，當年《JSA共同警戒區》爆紅時，他第一次真正體會到「票房成功」是什麼感覺，最近在電視重看時也感慨萬分，不忘幽默補充：「那時候的我真的很年輕，在片中也滿帥的，終於不用羨慕李炳憲了！」

李英愛則把這部電影視為人生重要轉捩點；25年後能再次與導演與演員們相聚，她直呼既感激又感動，表示：「希望40週年時大家還能再聚一次！」

這次台灣上映將推出4K修復版，不只畫面全面升級，片商也同步推出杜比特別場，影迷除了能體驗高規格影音效果，還能拿到多款限量收藏周邊，包括黑白韓文A3海報、感溫小海報與角色紀念票卡等。

《JSA共同警戒區》4K修復版將於3月13日在台上映。

