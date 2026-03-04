邊荷律生日出首本寫真！「私密日常」曝光 學姐峮峮可愛助陣

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍女神邊荷律2023年加入中信兄弟PS女孩擁有高人氣，今（4）日適逢她的生日，宣布將要推出個人首本影像紀實書籍，以俏皮活潑的「邊荷律的一天」為核心主題，讓粉絲走進她最真實且私密的日常。

邊荷律在生日這天推出首本寫真。（尖端提供）

這本影像紀實書記錄了邊荷律從早吃到晚的日常碎片，讓讀者能夠透過翻閱書籍的同時，像是陪著邊邊完整度過充實的每一天。更值得一提的是，本書中除了記錄了吃貨邊邊，更有不同於以往風格的視角，首次突破性感，嘗試多組泳裝照、夢幻泡泡浴，火辣指數爆表。

邊荷律（右）、峮峮可愛合體。（尖端提供）

除了貼近私下的日常生活場景外，邊荷律也特地回到中信兄弟主場——台中洲際球場取景拍攝。她表示，那裡象徵著自己在台灣的起點，「是我夢想真正開始的地方。」她也特別感謝球團這個大家庭一路以來的支持，以及粉絲們始終不變的愛護與鼓勵，希望透過這本寫真，能把最真實、最美好的自己呈現給大家。

邊荷律（左）、峮峮可愛合體。（尖端提供）

邊荷律坦言，當時經紀人小乖主動詢問她是否有意願推出寫真作品時，內心其實充滿不安與猶豫，「因為我完全沒有相關經驗，所以真的很害怕。」首次挑戰個人影像創作，對她而言既是機會也是壓力。不過，在關鍵時刻給予她最大支持的，正是學姐峮峮。邊荷律透露，峮峮當時得知之後，對她說「我會陪著妳」，這句話成為她鼓起勇氣的重要力量，也因此促成兩人留下許多珍貴的合拍畫面，打造出「首本台韓人氣啦啦隊成員攜手」的影像書籍。

