最強老爸曝接劇本獨有「7頁測試」 認證《怪奇物語》男星下一代喜劇男神

〔記者許世穎／綜合報導〕曾打造《侏羅紀公園》與《蜘蛛人》等全球票房鉅作的編劇大衛柯普，這回親自將自己的小說改編搬上大銀幕，新片《全境屍控》未演先轟動。「地表最強老爸」連恩尼遜身為原著書迷，透露接演劇本前有一套獨門「七頁測試」，若前七頁無法牢牢抓住他，就不會繼續讀下去，而該片不僅順利通過考驗，更讓他大讚：「絕對要大銀幕觀賞！」

連恩尼遜大讚《全境屍控》劇本，更直呼「必看大銀幕」。（采昌提供）

片中連恩尼遜化身生化特工，挺身對抗奪命真菌席捲全球的末日危機。他形容劇本改編得極為出色，「是一部真正讓人無法停止翻頁的作品，既恐怖、詭異、刺激，同時又超好玩！」緊湊節奏與娛樂性兼具，成功將文字張力轉化為視覺震撼。

憑藉《怪奇物語》紅遍全球的男星喬奇瑞，此次與偶像連恩尼遜同台飆戲，直呼圓夢。他興奮表示：「我看他的電影長大，連恩真的太猛，這次合作太瘋狂了，對我來說，就等於在人生清單上打了一個超大的勾！」

連恩尼遜（右）和喬奇瑞（左）與喬吉娜坎貝（中）合作《全境屍控》，大讚兩人表現。（采昌提供）

喬奇瑞更形容對方與角色神似，「不廢話又乾脆，是個很了不起的人，更是一位領導者。」他也透露，連恩尼遜在片場從容自若的工作態度給了自己極大鼓舞，「『放鬆』是這份工作非常重要的一部分，那樣的狀態很激勵人心，也讓我變得更有自信。」對連恩尼遜也給予首次合作的喬奇瑞高度評價，認證他是「下一代喜劇男神」。《全境屍控》本週五（6日）在台上映。

