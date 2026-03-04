自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最強老爸曝接劇本獨有「7頁測試」 認證《怪奇物語》男星下一代喜劇男神

〔記者許世穎／綜合報導〕曾打造《侏羅紀公園》與《蜘蛛人》等全球票房鉅作的編劇大衛柯普，這回親自將自己的小說改編搬上大銀幕，新片《全境屍控》未演先轟動。「地表最強老爸」連恩尼遜身為原著書迷，透露接演劇本前有一套獨門「七頁測試」，若前七頁無法牢牢抓住他，就不會繼續讀下去，而該片不僅順利通過考驗，更讓他大讚：「絕對要大銀幕觀賞！」

連恩尼遜大讚《全境屍控》劇本，更直呼「必看大銀幕」。（采昌提供）連恩尼遜大讚《全境屍控》劇本，更直呼「必看大銀幕」。（采昌提供）

片中連恩尼遜化身生化特工，挺身對抗奪命真菌席捲全球的末日危機。他形容劇本改編得極為出色，「是一部真正讓人無法停止翻頁的作品，既恐怖、詭異、刺激，同時又超好玩！」緊湊節奏與娛樂性兼具，成功將文字張力轉化為視覺震撼。

憑藉《怪奇物語》紅遍全球的男星喬奇瑞，此次與偶像連恩尼遜同台飆戲，直呼圓夢。他興奮表示：「我看他的電影長大，連恩真的太猛，這次合作太瘋狂了，對我來說，就等於在人生清單上打了一個超大的勾！」

連恩尼遜（右）和喬奇瑞（左）與喬吉娜坎貝（中）合作《全境屍控》，大讚兩人表現。（采昌提供）連恩尼遜（右）和喬奇瑞（左）與喬吉娜坎貝（中）合作《全境屍控》，大讚兩人表現。（采昌提供）

喬奇瑞更形容對方與角色神似，「不廢話又乾脆，是個很了不起的人，更是一位領導者。」他也透露，連恩尼遜在片場從容自若的工作態度給了自己極大鼓舞，「『放鬆』是這份工作非常重要的一部分，那樣的狀態很激勵人心，也讓我變得更有自信。」對連恩尼遜也給予首次合作的喬奇瑞高度評價，認證他是「下一代喜劇男神」。《全境屍控》本週五（6日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中