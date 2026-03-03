自由電子報
娛樂 星座

驚蟄遇天赦日 打小人正當時 民俗專家親授8步驟

打小人、祭五鬼、祭白虎都能在驚蟄施做。（楊登嵙提供）打小人、祭五鬼、祭白虎都能在驚蟄施做。（楊登嵙提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕二十四節氣當中的「驚蟄」將在3月5日到來，2026年最特殊的就是驚蟄這天恰好也是天赦日。驚蟄象徵春雷乍響、萬物甦醒，氣溫也將逐漸回升。民俗專家楊登嵙指出，隨著冬眠中的動物與昆蟲醒來，小人和是非也蠢蠢欲動，因此民間常選擇在驚蟄這日打小人、祭白虎，希望能夠化解口舌、驅除災厄，同時招來貴人。

楊登嵙表示，「蟄」就是動物潛伏在地下，隨著春雷驚醒萬物，此時害蟲也會出沒。「白虎」象徵血光與凶煞，蛇鼠蟲蟻代表小人與是非，故古人選擇此時發展出這種習俗，希望能提前壓制厄運，避免小人暗算。

香港打小人的傳統文化是將人名寫在紙符上，以狠毒的口訣咒罵，希望能鎮壓小人、帶來好運。（資料照，香港旅遊局提供）香港打小人的傳統文化是將人名寫在紙符上，以狠毒的口訣咒罵，希望能鎮壓小人、帶來好運。（資料照，香港旅遊局提供）

很多人到香港都會去打小人，像是在鵝頸橋橋底，事實上，一年365日都可以打小人。楊登嵙指出，在驚蟄這一天打小人效果最強，傳統上打小人都會選在陰暗處進行，主要是這些地方煞氣重，對壓制小人有幫助。

楊登嵙指出打小人的完整儀式包含8步驟：首先請神，稟告個人資料，接著用鞋子拍打象徵小人的紙張，之後進行「祭白虎」，把象徵餵食的生豬肉放到紙老虎口中，代表白虎吃飽了就不會傷人。最後進行祈福、焚化金紙、擲筊確認儀式完成。

打小人、祭白虎儀式結束後，代表小人的紙張與相關物品必須焚化，不能帶回家，就連打小人的舊鞋子都不要再穿，免得把好不容易清除的穢氣又帶回來。

楊登嵙從民俗角度解釋，打小人象徵趨吉避凶，也是心理宣洩，對壓力山大的現代人來說，有助穩定情緒。

☆民俗說法僅供參考☆

