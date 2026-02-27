高雄才秒殺！TWICE巡演連爆健康警訊 粉絲怒批行程過密

TWICE巡演成員健康引起外界關注。（翻攝自官方X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團 TWICE 近年展開世界巡迴演唱會行程，《THIS IS FOR》巡演自2025年起跑後一路馬不停蹄，去年11月更首度登上台灣舞台，於高雄世運主場館舉辦兩場演唱會，門票開賣即被秒殺，顯見超高人氣。不過巡演持續進行之際，成員健康狀況卻頻頻亮紅燈，接連傳出多名成員因身體不適暫停活動，引發粉絲憂心。

經紀公司 JYP娛樂 日前證實成員Mina因健康因素缺席24日於美國費城舉行的演唱會，消息曝光後立即引發討論。這也是巡演以來第4位因健康問題暫停活動的成員，在此之前彩瑛、定延及多賢都曾先後傳出身體狀況不佳的消息，讓不少粉絲擔憂團體後續行程恐怕受到影響。

回顧巡演過程，彩瑛早在去年10月就因血管迷走神經性昏厥暫停部分活動，並缺席同年11月的高雄演出；隨後定延也因身體因素未能參與美國鳳凰城場次。本月中旬，多賢更因腳踝骨折宣布需休養約一個月，是否能如期參與接下來的演唱會仍有變數。如今再傳Mina缺席舞台，使粉絲對成員健康更加憂慮。

《THIS IS FOR》巡演後續仍安排多站演出，其中3月預計登上台北大巨蛋的場次備受關注。隨著傷兵名單增加，不少粉絲在社群平台表達不滿，質疑行程安排過於密集，甚至批評公司將藝人推向高強度工作模式，擔心成員長期勞累恐影響健康。

