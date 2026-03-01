自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕遭指「送呼吸器換官位」 親駁陰謀論：大無畏精神不是為了頭銜

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北101董事長賈永婕自上任以來話題不斷，近期更有網軍與社論質疑她當年「抗疫」送呼吸器是為了謀取官位，甚至連女兒申請大學都被指控是「靠媽加分」。面對種種惡意揣測，賈永婕今（1）日霸氣反擊，直言：「討厭我也沒關係，但不要因為別人的聲音縮小自己！」

賈永婕回擊「換官位」陰謀論。（翻攝自臉書）賈永婕回擊「換官位」陰謀論。（翻攝自臉書）

賈永婕感嘆，過去她讓無人機升空打出「台灣加油」、推動Alex攀爬101讓國旗飄揚全世界時，並無人質疑；如今她試圖了解白色恐怖歷史、走入人權紀念館，卻被貼上「動機不單純」的標籤。她強調，當初在疫情最嚴峻時站出來，單純是因為看見了國人的需要。

提到最讓她在意的女兒，賈永婕語氣中充滿驕傲與不捨。她透露大女兒安安在賓州大學攻讀碩士，小女兒小羽也即將提早大學畢業，兩姊妹不僅功課好、體育好，更是憑實力站穩腳跟，根本不需要母親「幫忙加分」。她更以身作則告訴下一代，只要相信自己在做對的事，就不要因為別人的聲音而縮小自己。

賈永婕幽默表示接下來要消費棒球力挺台灣隊。（翻攝自臉書）賈永婕幽默表示接下來要消費棒球力挺台灣隊。（翻攝自臉書）

面對輿論批評她「消費歷史」，賈永婕大氣反問：「歷史課不也是在消費歷史嗎？」她更直接預告接下來要「消費棒球」，宣布從3月4日開始，台北101將天天點燈為世界棒球經典賽（WBC）的台灣英雄們應援，將奪冠氣勢延續下去。

賈永婕以一句「我們不需要成為大家都喜歡的人，只需要成為自己喜歡的自己」與年輕人共勉，並大方歡迎大眾繼續放大檢視她旗下的慈善協會。她直言，即便有人說「以前喜歡妳，現在討厭妳」也沒關係，她依然會昂首闊步，繼續做那個坦坦蕩蕩、勇敢做對事的自己。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中