賈永婕遭指「送呼吸器換官位」 親駁陰謀論：大無畏精神不是為了頭銜

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北101董事長賈永婕自上任以來話題不斷，近期更有網軍與社論質疑她當年「抗疫」送呼吸器是為了謀取官位，甚至連女兒申請大學都被指控是「靠媽加分」。面對種種惡意揣測，賈永婕今（1）日霸氣反擊，直言：「討厭我也沒關係，但不要因為別人的聲音縮小自己！」

賈永婕回擊「換官位」陰謀論。（翻攝自臉書）

賈永婕感嘆，過去她讓無人機升空打出「台灣加油」、推動Alex攀爬101讓國旗飄揚全世界時，並無人質疑；如今她試圖了解白色恐怖歷史、走入人權紀念館，卻被貼上「動機不單純」的標籤。她強調，當初在疫情最嚴峻時站出來，單純是因為看見了國人的需要。

提到最讓她在意的女兒，賈永婕語氣中充滿驕傲與不捨。她透露大女兒安安在賓州大學攻讀碩士，小女兒小羽也即將提早大學畢業，兩姊妹不僅功課好、體育好，更是憑實力站穩腳跟，根本不需要母親「幫忙加分」。她更以身作則告訴下一代，只要相信自己在做對的事，就不要因為別人的聲音而縮小自己。

賈永婕幽默表示接下來要消費棒球力挺台灣隊。（翻攝自臉書）

面對輿論批評她「消費歷史」，賈永婕大氣反問：「歷史課不也是在消費歷史嗎？」她更直接預告接下來要「消費棒球」，宣布從3月4日開始，台北101將天天點燈為世界棒球經典賽（WBC）的台灣英雄們應援，將奪冠氣勢延續下去。

賈永婕以一句「我們不需要成為大家都喜歡的人，只需要成為自己喜歡的自己」與年輕人共勉，並大方歡迎大眾繼續放大檢視她旗下的慈善協會。她直言，即便有人說「以前喜歡妳，現在討厭妳」也沒關係，她依然會昂首闊步，繼續做那個坦坦蕩蕩、勇敢做對事的自己。

