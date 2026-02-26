《我們這一家》作者公開家庭照 花媽本尊與卡通一模一樣

「花媽」本尊與卡通角色超級像。（圖／翻攝自keraeiko IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕日本卡通《我們這一家》，其中人氣角色花媽帶著一頭爆炸捲髮，四肢稍短，胖胖身材、豐厚嘴唇，接地氣的可愛造型深得粉絲喜愛，家庭中還有不管事的爸爸，天真帶著少女情懷的橘子，以及自戀的弟弟柚子，全家人帶來不少歡笑，漫畫原作者螻榮子日前公開一組家庭照片，沒想到見到「花媽」的真實原型，長得跟漫畫中的花媽幾乎一模一樣，引發熱烈討論。

螻榮子曬出30多年前的出遊照，「花媽」原型的媽媽本尊也曝光。（圖／翻攝自keraeiko IG）

我們這一家的作者螻榮子公開一組30年前去義大利遊玩的日常家庭照片，其中可見螻榮子的媽媽與家人的合照，沒想到媽媽的形象竟然與我們這一家角色花媽長的近乎一模一樣，根本就是「花媽」的真實原型，讓粉絲驚呼還原度超高，網友們全被這驚人的相似度給震撼到了，紛紛喊「真像！畫得一點也不誇張。」

螻榮子曬出30多年前的出遊照，「花媽」原型的媽媽本尊（左一）也曝光。（圖／翻攝自keraeiko IG）

其實在《我們這一家》的漫畫第一集後記中，螻榮子就透露「花媽」的原型就是自己的媽媽，不過大部分讀者都是藉此機會第一次看到本尊的照片，不少網友直呼：「沒想到能看到照片，太像花媽了吧！」、「那個髮型真的一眼就認出花媽」、「居然真的有這麼獨特的髮型輪廓，這算是令和最大震撼了」

