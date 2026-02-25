65歲資深玉女歌手負債1億 狠拒富商金援內幕曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕65歲昔日玉女歌手周思潔2026年第一次電台訪問，獻給了飛碟電台由光禹主持的《夜光家族》，周思潔不僅與聽眾分享她一路走來的人生哲學，更首度揭露當年低潮時，曾霸氣拒絕富商金援的內幕。

周思潔。（萊格悠提供，蔡榮豐攝影）

周思潔在節目進行中玩起了刮刮樂，幸運刮中1000元獎金。她藉此分享自己的生活觀，鼓勵大眾不要讓生活過於呆板保守，應該偶爾給自己一點小樂趣，這不僅是愛自己的表現，也能讓生活產生不一樣的變化與火花。

她過去曾遭到詐騙、公司被火燒光，加上替人作保，負債約1億，曾一度陷入低潮，周思潔坦言當時確實壓力大到彷彿快要溺斃，但她總能從身邊微小的事物中找到感動，用開心去沖淡愁苦。她形容：「就像一杯有黑墨汁的水，不斷加入清水，最後水就會變清澈」。

周思潔分享了度過難關的獨門理財與能量心法。當她全身上下只剩下298元時，她依然堅持每天在撲滿裡存50元硬幣，接著存100元、1000元，因為「金錢充滿能量」，存錢能帶來喜悅與繼續做事的動力。即使生活再拮据，也一定要將收入的十分之一留給自己「犒賞自己」，無論是去學習還是享受生活，因為「小錢是靠努力工作賺來的，但大錢是靠自身頻率對了、能量具足後『吸引』來的」。

曾經面臨如此巨大的財務危機，光禹問及是否曾想過找有錢人幫忙解決？周思潔坦承，當時確實有生意人透過朋友表達願意替她還債，但條件是要做他的女朋友。面對能立刻解脫的捷徑，周思潔卻果斷拒絕。她堅定地表示，如果在沒有感情的基礎下只為了錢而答應，那跟出賣自己沒有兩樣：「你怎麼有可能讓一個我們不愛的人來觸摸我們？我不出賣靈魂，我們還是要有愛為優先。」 最終她選擇勇敢面對債務，沒有逃避到國外，才擁有了現在自在的人生。

在感情方面，周思潔自認在情感上非常「慢熱」，要讓她愛上的男人必須具備極大的耐心。她在節目中透露初戀細節，當年那位大她13歲的初戀男友，從她15歲起就開始默默守候，因為「怕太早會嚇到她」，足足苦等了5年，直到周思潔20歲時才敢向她表白並開始談戀愛。兩人前後愛情長跑了十年之久，最後雖然因為價值觀與個性不合而選擇分開，但周思潔表示對這段感情與對方依然充滿感謝。

