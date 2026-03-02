恭喜！林芯儀才奪冠 出征日本國際健美大賽又奪名了

〔記者張釔泠／台北報導〕《星光3》奪下亞軍出道的芯儀芯，自2025年台灣區IFBB健美比賽奪得Women's Fit Model全場總冠軍後，2026年代表台灣以FitModel PRO身份前往日本參加《IFBB Pro League》的「Fit Model」項目國際級職業賽事，與來自全球48位PRO冠軍職業選手同場競技，在激烈競爭中擊敗群雌勇奪第七名佳績，為個人進入國際職業殿堂寫下耀眼里程碑。

林芯儀赴日奪下第七名。（IFBB官方照提供）

林芯儀首度代表台灣赴日參加《IFBB Pro League》國際職業賽事首度設立的「Fit Model」職業組別，該項目強調整體比例美感、線條流暢度與舞台自信及表現力的平衡，話題度相當高，此次不僅是林芯儀首次赴日參賽，更是她跨界成為職業選手後首場歷史性的國際職業賽，林芯儀以穩定台風、精準線條與自信氣場脫穎而出殺進前十強，最後奪下第七名，成績亮眼。

請繼續往下閱讀...

林芯儀赴日奪下第七名。（旺多福多媒體提供）

林芯儀坦言比賽壓力非常大，倒數前二周每天進行4.5小時的重量與有氧魔鬼訓練，並搭配嚴格飲控，在日本賽前正逢農曆新年，林芯儀回家吃年夜飯，爸媽也特別配合她貼心選擇火鍋一起飲控，也因首度出戰國際賽事，平時話不多的林爸爸，每日為寶貝女兒特別比出「fighting!」手勢加油打氣；林媽媽則叮嚀她：「千萬不能生氣，也不能流眼淚，才會有好運。」

她在父母的祝福與叮嚀下前往日本征戰榮獲好成績，賽事結果揭曉後，林芯儀立刻致電回家報喜訊，電話那頭平時話不多的爸爸難掩激動，聲音微微哽咽，不斷說著：「很棒、很棒！」簡單幾句話，讓她瞬間紅了眼眶說，林芯儀笑說：「聽到爸爸哽咽的那一刻，真的差點爆淚，但忍住了，因為媽媽說千萬不能哭！」。

林芯儀感謝父母的支持。（旺多福多媒體提供）

林芯儀表示：「每一次比賽跟上台唱歌一樣珍貴，解鎖人生第一次國際職業賽，終於可以近距離欣賞一直在關注的職業選手，也很榮幸可以一起踏上這個屬於自己榮耀時刻的舞台。」除了感謝父母每日的鼓勵，也謝謝教練團隊及同行參賽的韓籍選手們一起經歷這美好的過程。

賽後林芯儀立刻開啟「獎勵飲食模式」。（旺多福多媒體提供）

經歷長達半年的嚴格飲控與備賽訓練，林芯儀終於可以放鬆好好吃上一餐，比賽一結束，她立刻開啟「獎勵飲食模式」，第一站就是心心念念的拉麵店，大口吸麵的瞬間直呼：「太幸福了！」一次解鎖半年沒碰的美食清單，包括OREO優格冰淇淋、烤布蕾口味冰淇淋等，全都成為慶功名單。接下來她要繼續完成音樂創作計畫，希望帶著這份能量在2026年全方位「馬力全開」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法