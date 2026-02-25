自由電子報
娛樂 最新消息

白冰冰出手了！澎澎拆夥老搭擋改搭「他」：有年輕廖峻影子

「耐斯歌廳秀」3月登場。（劍湖山世界提供）「耐斯歌廳秀」3月登場。（劍湖山世界提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「耐斯歌廳秀」3月8日起連著三個月，每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場舉辦，台灣脫口秀始祖澎澎宣布搭新歡登場，王彩樺展現秀場初心，放話讓大家每場都有開箱驚喜包。

澎澎將獻上脫口秀。（劍湖山世界提供）澎澎將獻上脫口秀。（劍湖山世界提供）

澎澎很開心能站上歌廳秀舞台，老搭檔廖峻日前傳出三度中風，澎澎表示很擔心廖峻的身體狀況，會持續的關注，因為廖峻休養中，澎澎也表示他們的演出將成絕響。

她感謝老天安排，日前受白冰冰邀約上節目，白冰冰同時推薦「小吳宗憲」梅東生給她認識，梅東生是他們的粉絲，「我與廖峻過往的經典橋段，他學起來非常的快，也很有敬業，服裝造型就換了好幾套，讓我很驚艷！」

梅東生被封「小吳宗憲」。（劍湖山世界提供）梅東生被封「小吳宗憲」。（劍湖山世界提供）

問到合作的感覺？澎澎笑說梅東生有80分了，「他與廖峻年紀差一半，又會模仿廖峻、吳宗憲等，還會唱歌，有他在絕不冷場，過往曾有藝人擔心與我搭檔演出，即便是被節目安排，也都沒有全心投入演出，也許他們無法像廖峻那樣的與我有默契吧，當然這也是我心中的壓力，因為廖峻是無法被取代的。」

她說最佳拍檔難尋，「我們合作數十年，從未吵過架，台上我們默契絕佳，彼此肢體的一個動作，對方就自動的生出笑梗，台下我們卻是比朋友還要一般的朋友，我們是公私分明的，因為這樣我們才能一路走到現在。」她在梅東生的身上，看到年輕時的廖峻，「跟梅東生合作幾次，感覺越來越好，此次就是會還原當年我跟廖峻的舞台經典橋段，讓大家溫故知新，也要讓台下粉絲有錯覺廖峻也來了，請大家期待。」

王中平舊作翻紅。（劍湖山世界提供）王中平舊作翻紅。（劍湖山世界提供）

王中平22年前舊作《看破》，最近被網友改編成電音版本，變身網路神曲，日前他到軍中演出，在洗手間遇到軍中兄弟，「大家都對著我哼唱這首歌，在洗手間看著大家對我熱唱，當下真是又尷尬又驚喜，超開心的啦。」

因為舊作再度爆紅，商演活動都指定他一定要演唱電音版本，他被迫要練舞，「跳舞是我的罩門，好害怕會變成體操」，即將要登上歌廳秀舞台，他還在考慮中是否要展現舞技，請大家拭目以待。「耐斯歌廳秀」門票熱賣中，詳情可洽劍湖山世界官網。

點圖放大body

