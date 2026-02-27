自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

昔吃剩飯、負債5千萬！黃西田遇「演藝圈貴人」出手一次還清

〔記者林欣穎／台北報導〕黃西田出道66年近期登上三立鄭弘儀主持《話時代人物》節目，外界稱呼黃西田「永遠的小朋友」，77歲外表依舊凍齡，黃西田本名叫黃日平，他笑說取名的時候應該期望「日日平安」，但卻從小過著不平順的人生，從小就吃別人家的剩菜剩飯，「那時候我們很想趕快出外賺錢，所以我小學畢業就不想再念書了」。

黃西田（右）上鄭弘儀節目。（　三立提供）黃西田（右）上鄭弘儀節目。（　三立提供）

黃西田12歲就在路邊小吃攤洗碗，15歲當五金行員工月薪90元，16歲到傢俱店當木工學徒，黃西田說工作會邊聽收音機邊唱歌，「師傅說我的聲音，和當時寶島歌王黃三元很像，偷偷幫我報名電台的歌唱比賽」，每次出場掌聲如雷，一路到決賽唱著《思念故鄉的情人》，他提到：「我穿我大哥結婚時的雙排扣西裝，像穿布袋一樣很嚇人，光走出來效果很好，大家的掌聲增加我唱歌的信心」，雖然最後陪榜，但他都和人說自己是第四名。

後來有藥廠廠長賞識他的歌聲，邀他當工友、還隨團巡迴唱歌推銷，開啟他到台北試唱《田庄兄哥》的機緣，幸運被選中還發片踏入歌壇，「廠長拿唱片給我，我才看到自己被取名叫做黃西田」，簽了唱片合約一年2萬元，黃西田把錢交給父親，「那是我們家最開心的時候，我們阿蓮人都以為我愛國獎券中大獎」。後來北上闖蕩演藝圈，一開始住在舊的台北第二殯儀館旁，每天聽的都是哭聲，窗外常是燒大體的黑煙，後來拍了電影《流浪到台北》當男主角片酬六千，但黃西田因此變成家喻戶曉的明星。

民國70年代，黃西田聽信朋友邀請，投資錄影帶與電影製作最後慘賠，當時負債四、五千萬元，還向地下錢莊借錢，黃西田說「有七、八年表演收入都是抵債，我最感謝楊登魁，最後不知道幾百萬他幫我一次還清，我就簽到他旗下，慢慢唱歌還給他，他還沒收我利息」，當時是歌廳秀的黃金年代，康弘、余天、豬哥亮都是一起共事的藝人，黃西田節目上也說了很多發生在藍寶石的往事。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中