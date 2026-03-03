小S回歸進度曝光！B2認「進棚照是假的」鬆口錄影實情全說了

小S在2月13日時曾宣布3月將會重返螢光幕，不過這張進棚照其實是AI合成。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕小S去年初因痛失親姊大S停工1年，她所主持的東森《小姐不熙娣》暫由「Sandy」吳姍儒、薔薔代班，她日前社群上宣布，將會在3月重返螢光幕。而今（3）日節目製作人B2出席他新節目《宇宙啦啦隊》開播記者會，被問及小S錄影進度，他坦言還沒有開錄，更表示其實小S上一次的「進棚照」還是AI生成的。

製作人B2鬆口小S錄影狀況。（記者王文麟攝）

B2被問及《小姐不熙娣》最新錄影進度，一度有口難言，簡單強調還沒開錄，「真的都還沒開始」，目前由Sandy代班的集數都還有存檔，B2也說自己基本上就是等小S電話、等她準備好才會開始。

而小S二月中在社群發出的進棚照，其實也是B2用小S提供的生活照去跟棚內做AI合成。小S預計3月重返螢光幕，製作人B2則預告新一季會是為小S量身打造的「特別企劃」，特輯定位為「主持復健之路」，小S將抱持著「重新當主持小白」的初心，從頭找回主持節目的節奏。

