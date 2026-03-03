自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S回歸進度曝光！B2認「進棚照是假的」鬆口錄影實情全說了

小S在2月13日時曾宣布3月將會重返螢光幕，不過這張進棚照其實是AI合成。（翻攝自臉書）小S在2月13日時曾宣布3月將會重返螢光幕，不過這張進棚照其實是AI合成。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕小S去年初因痛失親姊大S停工1年，她所主持的東森《小姐不熙娣》暫由「Sandy」吳姍儒、薔薔代班，她日前社群上宣布，將會在3月重返螢光幕。而今（3）日節目製作人B2出席他新節目《宇宙啦啦隊》開播記者會，被問及小S錄影進度，他坦言還沒有開錄，更表示其實小S上一次的「進棚照」還是AI生成的。

製作人B2鬆口小S錄影狀況。（記者王文麟攝）製作人B2鬆口小S錄影狀況。（記者王文麟攝）

B2被問及《小姐不熙娣》最新錄影進度，一度有口難言，簡單強調還沒開錄，「真的都還沒開始」，目前由Sandy代班的集數都還有存檔，B2也說自己基本上就是等小S電話、等她準備好才會開始。

製作人B2鬆口小S錄影狀況。（記者王文麟攝）製作人B2鬆口小S錄影狀況。（記者王文麟攝）

而小S二月中在社群發出的進棚照，其實也是B2用小S提供的生活照去跟棚內做AI合成。小S預計3月重返螢光幕，製作人B2則預告新一季會是為小S量身打造的「特別企劃」，特輯定位為「主持復健之路」，小S將抱持著「重新當主持小白」的初心，從頭找回主持節目的節奏。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中