自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬年「開工首週」催吉避凶這麼做！ 「3生肖」財運事業雙旺

迎接馬年開工第一週，儲吉存好運很重要！（達志影像）迎接馬年開工第一週，儲吉存好運很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迎接馬年開工第一週，12生肖運勢也面臨全新的氣象與挑戰，鐵版神算翊樺老師除了分析首週運勢重點，也順帶提點大家一些催旺事業運的小方法，例如：開工日拿到的紅包，可以直接在背面寫上自己姓名，以及今年的工作目標；如果沒有拿到開工紅包，那就自己準備一個紅包袋，內放168元，紅包背面一樣寫上自己姓名和年度工作目標，放在辦公室抽屜或隨身皮夾裡即可。

翊樺老師強調，紅包背面的工作目標一定要寫得十分明確，例如希望今年可以升到某個職務，或是希望業績達到什麼樣的數字，目標寫得愈明確，代表「心念聚焦明確」，財氣聚攏的指南針定位也愈準確，助攻馬年氣勢如虹。

 

◆錢財最旺：猴

◆事業最強：龍

◆桃花最紅：鼠

 

【猴．鼠．龍】氣勢如虹 大展身手

．好運指數：★★★★★

→尤其是屬龍的朋友，年後第一週喜接好消息，可能是合約，也可能是有很好的獎金、獲利或報酬。財運旺盛，建議把握良機主動出擊，主動聯繫年前未完成合約客戶，可能會有意想不到的捷報。

 

【豬．兔．羊】貴人回溫 穩步向前

．好運指數：★★★★

→尤其是屬兔的朋友，本週開工運勢大好，會有主管給你一個很好的工作機會，建議要好好把握，但也不宜太過張揚，免遭小人眼紅。

 

【虎．馬．狗】蓄勢待發 謀定後動

．好運指數：★★★

→尤其是屬馬的朋友，工作可能會出現突發狀況，須保持彈性應對方式，記得跟同事聯手合作，會比單打獨鬥更加有利。

 

【蛇．雞．牛】韜光養晦 穩紮穩打

．好運指數：★★

→尤其是屬牛的朋友，開工之後，壓力突然變大，要特別注意情緒管理，不宜太過緊張或暴躁，避免跟人產生正面衝突。

☆民俗說法僅供參考☆

翊樺老師提醒，面對新的一年，心念聚焦明確，財氣聚攏的指南針定位也愈準確。（禢樺老師提供）翊樺老師提醒，面對新的一年，心念聚焦明確，財氣聚攏的指南針定位也愈準確。（禢樺老師提供）

【鐵版神算 翊樺老師

．專長：鐵版神數、問事卜卦、八字、道法開符

．經歷：「命運好好玩節目」專職命理老師、中國命運協會常務監事、森學院文化事業專任講師、昇右國際貿易有限公司顧問、達峰國際企業有限公司顧問、香港廣合發貿易公司顧問

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中