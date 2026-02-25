馬年「開工首週」催吉避凶這麼做！ 「3生肖」財運事業雙旺

迎接馬年開工第一週，儲吉存好運很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迎接馬年開工第一週，12生肖運勢也面臨全新的氣象與挑戰，鐵版神算翊樺老師除了分析首週運勢重點，也順帶提點大家一些催旺事業運的小方法，例如：開工日拿到的紅包，可以直接在背面寫上自己姓名，以及今年的工作目標；如果沒有拿到開工紅包，那就自己準備一個紅包袋，內放168元，紅包背面一樣寫上自己姓名和年度工作目標，放在辦公室抽屜或隨身皮夾裡即可。

翊樺老師強調，紅包背面的工作目標一定要寫得十分明確，例如希望今年可以升到某個職務，或是希望業績達到什麼樣的數字，目標寫得愈明確，代表「心念聚焦明確」，財氣聚攏的指南針定位也愈準確，助攻馬年氣勢如虹。

◆錢財最旺：猴

◆事業最強：龍

◆桃花最紅：鼠

【猴．鼠．龍】氣勢如虹 大展身手

．好運指數：★★★★★

→尤其是屬龍的朋友，年後第一週喜接好消息，可能是合約，也可能是有很好的獎金、獲利或報酬。財運旺盛，建議把握良機主動出擊，主動聯繫年前未完成合約客戶，可能會有意想不到的捷報。

【豬．兔．羊】貴人回溫 穩步向前

．好運指數：★★★★

→尤其是屬兔的朋友，本週開工運勢大好，會有主管給你一個很好的工作機會，建議要好好把握，但也不宜太過張揚，免遭小人眼紅。

【虎．馬．狗】蓄勢待發 謀定後動

．好運指數：★★★

→尤其是屬馬的朋友，工作可能會出現突發狀況，須保持彈性應對方式，記得跟同事聯手合作，會比單打獨鬥更加有利。

【蛇．雞．牛】韜光養晦 穩紮穩打

．好運指數：★★

→尤其是屬牛的朋友，開工之後，壓力突然變大，要特別注意情緒管理，不宜太過緊張或暴躁，避免跟人產生正面衝突。

翊樺老師提醒，面對新的一年，心念聚焦明確，財氣聚攏的指南針定位也愈準確。（禢樺老師提供）

【鐵版神算 翊樺老師】

．專長：鐵版神數、問事卜卦、八字、道法開符

．經歷：「命運好好玩節目」專職命理老師、中國命運協會常務監事、森學院文化事業專任講師、昇右國際貿易有限公司顧問、達峰國際企業有限公司顧問、香港廣合發貿易公司顧問

