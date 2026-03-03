自由電子報
娛樂 最新消息

韓元祖男團成員海嗑誠實豆沙包！繼鼓吹「性交易合法化」再提「交往上流人士」

韓國元祖男團「神話」成員金烔完一向直言不諱，曾直白回覆力挺自己「性交易合法化」立場而寫下長文的粉絲：「可以寫４句話就好嗎？」（翻攝竹目IＧ）韓國元祖男團「神話」成員金烔完一向直言不諱，曾直白回覆力挺自己「性交易合法化」立場而寫下長文的粉絲：「可以寫４句話就好嗎？」（翻攝竹目IＧ）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國元祖男團「神話」成員金烔完向來語不驚人死不休！去年才剛因一句「為什麼沒嘲諷40歲女性的詞」，挨轟造成性別對立，上月又在個人社群公開主張「性交易合法化」觀點，而最近再度被大批網友炎上的言論則是，他引用韓國資深女演員尹汝貞曾說過「無論遇到誰，都要與上流人士交往」而深陷輿論風暴，遭指價值觀偏頗，相關發言經媒體曝光後，不但引發社會爭議，也讓粉絲們難以置信。

今年47歲的金烔完在社群媒體上發文：「尹汝貞說過，『無論遇到誰，都要與上流人士交往。』我們常常渴望結識『上流人士』，卻從未認真思考過這個問題，我配得上這樣的機會嗎？』PO文一出，底下留言一面倒指責他言論失當。

金烔完第二天雖然立刻更新社群媒體帳號，但仍不改個人立場：「這幾天我收到了很多前輩和長輩的留言，所以想在這裡留個言。請大家不要太擔心，我只是說了我想說的話。」

對比日前他支持「性交易合法化」的論述卻被罵翻，他認為自己只是就事論事，包括：「他們想取締紅燈區，但整個國家都在變成紅燈區」以及「（賣淫）應該被承認和管控。我們不能對單身家庭數量不斷增加的現實視而不見……」等個人觀點的抒發，都受到網友強烈抨擊。

隨著輿論爭議升級，他一度將社群帳號設為私密，但很快又將其公開。他繼續發文表示：「我擔心的是未成年人湧入、疾病防控不足，以及非法機構內部的剝削問題。對現實視而不見，缺乏保護和管理，最終只會導致空談道德而逃避責任。」對於支持性交易合化化的立場，一如初衷！

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

