娛樂 最新消息

元宵「吃湯圓」財機大開！12生肖「馬年旺運聚財」精準定位

命理專家根據12生肖流年運勢，提醒馬年「財庫最需修補的角落」，以及元宵當天最適合的補財重點。（達志影像）命理專家根據12生肖流年運勢，提醒馬年「財庫最需修補的角落」，以及元宵當天最適合的補財重點。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕元宵要補財，富貴跟著來！元宵節吃湯圓（元宵），不只是習俗，更是年度第一次「月圓補財」黃金日！命理專家提點，迎接丙午火年第一個月圓之夜，月亮的「水」性能量恰好能平衡火年的「火」性燥氣，形成水火既濟的吉祥格局，是為個人財庫「引水潤燥」的絕佳時機，更能把財氣「補」進個人財庫裡。

命理專家菲菲老師表示，在民間習俗中，元宵節也是重要的「補財庫」日。所謂「補財庫」，並非向神明討要錢財，而是透過特定的儀式與心念，整理、修補自己無形中的「財庫能量場」，清理過去一年積累的財務雜亂、疏通財路阻滯、強化存財能力。

試著回想一下：覺得自己「錢為什麼留不住」？生活中，是否存在一個最讓自己不知不覺破財的「窟窿」？我們的財庫，是能留住福氣的「聚寶盆」，還是需要修補的「漏水桶」？這些問題的答案，往往藏在12生肖流年氣場中。

以下指南，將為12生肖點出各自「財庫最需修補的角落」，以及元宵當天最適合的補財小儀式。 

 

➤鼠│財機處處，忌當散財童子！

．年度財運核心：享受生活、人際分享中暗藏財機，但花錢隨興易超支。

．財庫漏洞：容易因「對自己好一點」或「犒賞辛苦」而無計劃消費。

．補財眉角：元宵當晚，整理皮夾與零錢包，汰換破損鈔票與發票。用紅包袋裝入一張寫有「節流」二字的紙條，放入錢包最深處。

．補財小儀式：吃一顆牛奶糖風味湯圓，許願「甜入心，財入庫，花得開心也存得住」。

 

➤牛│正財穩健，需強化根基！ 

．年度財運核心：正財穩健，但易因健康或家庭小事破財，需強化穩定根基。

．財庫漏洞：容易把錢花在「應該花的」而非「真正需要的」，不知不覺流失。

．補財眉角：元宵當天，將家中零錢全部收集起來，換成一張整鈔存入銀行。這個動作象徵「化零為整，聚沙成塔」。

．補財小儀式：吃花生湯圓，許願「好事發生，財庫穩固，小錢不亂流」。

 

➤虎│才華帶財，忌過度投資形象！

．年度財運核心：才華帶財，但易因合約糾紛或人際爭執損財，需保護勞動成果。

．財庫漏洞：容易因「想證明自己」而過度投資形象或排場，花錢在面子上。

．補財眉角：元宵當晚，將所有工作合約、報價單、收據整理歸檔，用夾鏈袋密封，象徵「保護權益，守住成果」。

．補財小儀式：吃芝麻湯圓，許願「黑金入庫，才華變現，該拿的一分不少」。

 

➤兔│人際往來藏財機，忌借錢給人！

．年度財運核心：人際往來藏財機，但也容易因社交應酬或「不好意思拒絕」而破財。

．財庫漏洞：容易因「怕傷感情」而借錢、請客或參加不想去的聚會，錢花得心不甘情不願。

．補財眉角：元宵當天，清理手機通訊錄與社交軟體群組，退出不再有價值的對話框。象徵「人際斷捨離，財氣不亂流」。

．補財小儀式：吃紅豆湯圓，許願「相思化財，貴人自來，人情留得住，錢也留得住」。

 

➤龍│知識轉化為財，忌紓壓消費！

．年度財運核心：知識可轉化為財，但易因壓力大而衝動消費，買一堆沒用的東西。

．財庫漏洞：容易因「壓力大想犒賞自己」或「我值得擁有」而亂買，事後又後悔。

．補財眉角：元宵當晚，列出過去三個月最後悔的五筆消費，貼在存摺封面內側，提醒自己「三思而後買」。

．補財小儀式：吃芋頭湯圓，許願「遇見智慧，買對東西，錢花在值得的地方」。

 

➤蛇│長輩緣、意外之財佳，忌賺快錢！

．年度財運核心：長輩緣、意外之財佳，但容易因「想賺快錢」而輕信他人，誤入投資陷阱。

．財庫漏洞：容易因「這個機會很難得」而失去判斷力，把錢投在不熟悉的領域。

．補財眉角：元宵當天，整理所有投資帳戶與理財APP，刪除長期不用的高風險平台。象徵「清理風險，只留安穩」。

．補財小儀式：吃黑糖口味湯圓，許願「黑糖溫潤，穩健生財，不急不貪錢自來」。

 

➤馬│努力得正財，須設年度存錢目標！

．年度財運核心：努力得正財，但過程壓力大，易因「壓力大想逃」而花錢在享樂與旅行上。

．財庫漏洞：容易因「我需要放鬆」而過度消費，用花錢來紓壓，結果壓力更大。

．補財眉角：元宵當晚，為自己設定一個「年度存錢目標」與相對應的「達成獎勵」，寫在便條紙上貼在書桌前方。

．補財小儀式：吃抹茶湯圓，許願「苦後回甘，存錢有理，該花的才花，該存的都存」。

 

➤羊│健康即財富，心定財更穩！

．年度財運核心：健康即財富，但易因健康問題破財，或為了「安心」買一堆保健品。

．財庫漏洞：容易因「怕生病」而花冤枉錢，或聽信親友推薦買一堆用不到的養生品。

．補財眉角：元宵當天，整理家中的醫藥箱與保健品櫃，清掉過期藥品，分類收納。象徵「健康有序，財不亂流」。

．補財小儀式：吃粉白小湯圓，許願「福圓安康，健康存摺滿滿，藥錢不亂花」。

 

➤猴│紮實守財，防意外支出與設備故障！

．年度財運核心：需防範意外支出與設備故障，但容易因「懶得檢查」而臨時花大錢。

．財庫漏洞：容易因「先這樣吧」而拖延保養、維修，最後小問題變大破財。

．補財眉角：元宵當晚，列出家中與工作中所有需要「定期檢查」的項目（如汽機車、電腦、家電），並標註下一次檢查日期。

．補財小儀式：吃鹹湯圓，許願「鹹香有味，紮實守成，意外不來，財庫不開」。

 

➤雞│正財穩健，業績導向！

．年度財運核心：正財穩健，業績導向，但容易因「想贏」而過度投資形象或與人比較。

．財庫漏洞：容易因「別人有我也要有」而消費，或為了面子買超出能力的東西。

．補財眉角：元宵當天，整理衣櫃與配件，將一年沒穿的衣物捐出或轉賣。象徵「斷捨離，不為面子花錢」。

．補財小儀式：吃可可巧克力風味湯圓，許願「苦甜醇厚，實力自帶光芒，不為比較亂掏錢」。

 

➤狗│跨界、遠方有財機，留意合約細節！

．年度財運核心：跨界、遠方有財機，但需注意合約細節與安全問題，易因疏忽賠錢。

．財庫漏洞：容易因「大概沒問題」而忽略合約細節、忘了截止日期，導致罰款或損失。

．補財眉角：元宵當晚，檢查所有帳單繳費截止日、合約到期日，用紅筆圈在行事曆上。象徵「細節不漏，財庫不漏」。

．補財小儀式：吃奶茶風味湯圓，許願「茶香暖心，細心成金，一眼看完合約，錢財安全入庫」。

 

➤豬│舊人脈帶來新財機，躲人情債為上！

．年度財運核心：舊人脈帶來新財機，但易因「念舊」或「不好意思」而花錢在不值得的地方。

．財庫漏洞：容易因「以前他幫過我」而難以拒絕舊識的借錢或推銷，錢花在人情債上。

．補財眉角：元宵當天，整理通訊錄，標註出真正值得珍惜與維護的貴人名單。象徵「人情歸人情，財庫歸財庫」。

．補財小儀式：吃布丁風味湯圓，許願「金黃香甜，舊識帶財，該幫的才幫，該存的都存」。

菲菲老師表示，迎接丙午火年第一個月圓之夜，月亮的「水」性能量恰好能平衡火年的「火」性燥氣，形成水火既濟的吉祥格局。 （菲菲老師提供）菲菲老師表示，迎接丙午火年第一個月圓之夜，月亮的「水」性能量恰好能平衡火年的「火」性燥氣，形成水火既濟的吉祥格局。 （菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

header
body

