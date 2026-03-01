自由電子報
娛樂 最新消息

49歲舒淇短髮封神 米蘭時裝週氣場全開直接上熱搜

舒淇從演員到導演，始終在鎂光燈下優雅進化。（翻攝自IG）舒淇從演員到導演，始終在鎂光燈下優雅進化。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕出道逾30年的舒淇，從演員到導演，始終在鎂光燈下優雅進化。走過高峰與低谷，她從未被定義，反而一次次走出屬於自己的高級花路。近期她不僅主演台灣原創影集《回魂計》，更首度執導電影《女孩》，作品於國際影展斬獲亮眼成績，完成身份的華麗轉身。

舒淇現身米蘭時裝週，以一頭俐落短髮新造型驚艷全場。（翻攝自IG）舒淇現身米蘭時裝週，以一頭俐落短髮新造型驚艷全場。（翻攝自IG）

近日，舒淇現身米蘭時裝週，以一頭俐落短髮新造型驚艷全場。49歲的她狀態在線，氣場全開，相關話題更迅速登上搜尋熱榜，再度證明「舒淇」兩字本身就是流量密碼。

舒淇以品牌時尚大使身分飛往義大利，參加米蘭時裝週。（翻攝自IG）舒淇以品牌時尚大使身分飛往義大利，參加米蘭時裝週。（翻攝自IG）

身為多個國際精品品牌代言人的她，此次以品牌時尚大使身分飛往義大利。抵達後先以美食為行程補充能量，隨後換上黑色褲裝搭配象牙白手拿包現身秀場。極簡線條勾勒出俐落輪廓，低調卻難掩鋒芒。

短髮造型讓舒淇的五官更顯立體，舉手投足皆流露成熟自信與從容優雅。（翻攝自IG）短髮造型讓舒淇的五官更顯立體，舉手投足皆流露成熟自信與從容優雅。（翻攝自IG）

短髮造型讓她的五官更顯立體，舉手投足皆流露成熟自信與從容優雅，彷彿將時間穿在身上。網友大讚：「這狀態根本不像49歲」、「短髮直接封神」、「女王氣場無人能敵。」

