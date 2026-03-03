自由電子報
娛樂 電影

凱薩獎出席的金凱瑞是假的？總監駁斥謠言強調「係金ㄟ！」

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢喜劇天王金凱瑞近日在巴黎凱薩獎榮獲「榮譽凱薩獎」，引發媒體與影迷關注，不過，最受注目的竟然是圍繞他出席典禮的「複製人陰謀論」一度在網路流傳，甚至有變裝藝人PO文聲稱自己在典禮上扮成金凱瑞，引起熱議。

金凱瑞出席凱薩獎親自領獎，話題卻圍繞在他到底是不是本人。（達志影像）金凱瑞出席凱薩獎親自領獎，話題卻圍繞在他到底是不是本人。（達志影像）

儘管金凱瑞在2月26日的典禮上與家人一同現身，並發表了深情、含淚的個人致詞，但在變裝藝人艾力克西斯史東（Alexis Stone）於IG上暗示自己在典禮上模仿金凱瑞，並分享了類似當晚造型的假體與假髮照片後，複製人陰謀論的聲勢迅速擴大。

對此，凱薩獎總代表格雷戈里考利耶（Gregory Caulier）對《綜藝》表示，金凱瑞的現身絕對屬實，「這是一個具有歷史意義的時刻」。他指出，金凱瑞早在夏季就安排好典禮行程，並為致詞做了長達數月的準備，甚至仔細請教法語單字的正確發音。

出席凱薩獎的金凱瑞，被質疑是複製人或是假冒的。（達志影像）出席凱薩獎的金凱瑞，被質疑是複製人或是假冒的。（達志影像）

金凱瑞在典禮上以法語發表深情致詞，打動全場觀眾，考利耶也表示：「他與伴侶、女兒、孫子及12位親友一同來到現場，資深公關也陪同在側。他的老朋友米歇爾岡瑞（Michel Gondry）也出席，他們相見非常高興。對我來說，謠言根本不是問題，我只記得他的慷慨、善良與優雅。」

