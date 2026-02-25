自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

春晚演唱「高山青」之後 胡德夫面對批評這句話帶過

〔記者劉人瑋／台東報導〕經歷過中國「春晚」上高歌《高山青》後，被稱為台灣「民歌之父」的歌手胡德夫倍受爭議，如今終於返回台東。聽到外界的批評，他頂多一笑置之，不甚在乎，回覆許多爭議問題一如不少部落老人，做出許多闡釋與譬喻，卻少有直截了當回答。他說，歌唱就像一座橋，我就像是橋面，或其中的螺絲，讓人順利的在橋上相遇，「在歌唱的世界裡只有朋友」。

胡德夫被邀請上春晚，自己也想過為什麼那麼多歌手，卻是自己被邀，他說，自己被稱為「民歌之父」，「我只是一個年老的歌手，也不是最好的人選」、「在進入歌唱事業後，自己就進入一面走一面唱的時代」、「若稱自己是民歌之父，那陸森寶、高一生等（前輩）又算什麼？稱『民歌之父』十分不妥」。

胡德夫表示，自己最在意的還是歌唱，在歌唱的世界裡只有朋友。（記者劉人瑋攝）胡德夫表示，自己最在意的還是歌唱，在歌唱的世界裡只有朋友。（記者劉人瑋攝）

胡德夫說，自己只是想一直到各地唱歌，不斷的面對聽眾、現場演唱，春晚的確能開拓機會，讓自己在中國遇見更多、不同的人，看過更多的景色並不停的唱歌。

其實台灣歌手到中國演唱，甚至有意被營造成「兩岸一家親」，胡德夫絕非特例，更非首例，然而，當文化交流被放置在高度政治操作的場域中，藝人的每一次現身與發言，都難以單純以「音樂無國界」帶過。無論個人動機為何，當舞台本身帶有明確的政治象徵意涵，選擇站上去，就勢必承擔相應的公共評價與質疑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中