春晚演唱「高山青」之後 胡德夫面對批評這句話帶過

〔記者劉人瑋／台東報導〕經歷過中國「春晚」上高歌《高山青》後，被稱為台灣「民歌之父」的歌手胡德夫倍受爭議，如今終於返回台東。聽到外界的批評，他頂多一笑置之，不甚在乎，回覆許多爭議問題一如不少部落老人，做出許多闡釋與譬喻，卻少有直截了當回答。他說，歌唱就像一座橋，我就像是橋面，或其中的螺絲，讓人順利的在橋上相遇，「在歌唱的世界裡只有朋友」。

胡德夫被邀請上春晚，自己也想過為什麼那麼多歌手，卻是自己被邀，他說，自己被稱為「民歌之父」，「我只是一個年老的歌手，也不是最好的人選」、「在進入歌唱事業後，自己就進入一面走一面唱的時代」、「若稱自己是民歌之父，那陸森寶、高一生等（前輩）又算什麼？稱『民歌之父』十分不妥」。

胡德夫表示，自己最在意的還是歌唱，在歌唱的世界裡只有朋友。（記者劉人瑋攝）

胡德夫說，自己只是想一直到各地唱歌，不斷的面對聽眾、現場演唱，春晚的確能開拓機會，讓自己在中國遇見更多、不同的人，看過更多的景色並不停的唱歌。

其實台灣歌手到中國演唱，甚至有意被營造成「兩岸一家親」，胡德夫絕非特例，更非首例，然而，當文化交流被放置在高度政治操作的場域中，藝人的每一次現身與發言，都難以單純以「音樂無國界」帶過。無論個人動機為何，當舞台本身帶有明確的政治象徵意涵，選擇站上去，就勢必承擔相應的公共評價與質疑。

