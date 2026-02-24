自由電子報
娛樂 最新消息

（影）太震撼！台灣女孩楊立微挑戰《英國達人秀》 吞火轉火驚呆全場

〔記者陳慧玲／綜合報導〕台灣藝術家再次在國際舞台綻放光芒，足上舞伶楊立微（Liwei）登上知名選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent），吞火、轉火都是高危險、高難度表演，但她順利完成，不僅所有評審喊「Yes」，觀眾也起立為她喝采。

楊立微介紹自己來自台灣。（翻攝自臉書）楊立微介紹自己來自台灣。（翻攝自臉書）

32歲的楊立微在節目裡介紹自己來自台灣，並提到自己名字叫做「Liwei」，她說希望自己的表演能成功，期盼未來有機會在英國國王面前表演。一開始表演她就吞火，全場驚呆，接著她躺下來，以倒立方式高舉雙腿，表演雙腿滾動火缸，更是讓全場屏氣凝神，評審也好奇她到底在做什麼，看來緊張萬分，但她在台上卻表現得從容專業。

台灣足上舞伶楊立微在《英國達人秀》吞火一幕驚呆全場。（翻攝自臉書）台灣足上舞伶楊立微在《英國達人秀》吞火一幕驚呆全場。（翻攝自臉書）

楊立微雙腿滾動火缸震撼全場。（翻攝自臉書）楊立微雙腿滾動火缸震撼全場。（翻攝自臉書）

不只滾動火缸，楊立微又進行更高難度表演，高舉雙腿轉動小方桌，上面也是一片火海，驚險萬分的表演內容，連評審都說太不可思議，節目也一再上警語，提醒觀眾不要在家裡嘗試。事後《英國達人秀》在臉書分享楊立微的表演影片，目前已有近40萬人按讚。

楊立微的高難度表演贏得全場驚呼與掌聲。（翻攝自臉書）楊立微的高難度表演贏得全場驚呼與掌聲。（翻攝自臉書）

楊立微也在社群分享心情，談到：「如果問我，人生送我最驕傲的禮物是什麼？我想是從小被老師教導那份不服輸的意志力。」她也透露自己的演出小儀式，「開演前我都會深呼吸，那是讓我喚醒全身感官的小儀式。當我將火焰放上我的雙腳，這是我的世界最安靜的時刻，我必須凝神屏息，讓每一次眨眼都鎖定在同一個專注點。在那一刻，我告訴自己：『就照這20年來的練習一樣，不能有任何閃失，因為這是我的舞台。』」

