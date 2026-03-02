自由電子報
娛樂 最新消息

翟本喬質疑捐3億造潛艦 486先生從從容容再回應

「486先生」陳延昶近期發文都引發共鳴。（翻攝自臉書）「486先生」陳延昶近期發文都引發共鳴。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶日前在臉書發文表示國造潛艦預算凍結時，曾找上民進黨立委王定宇表達願意支付3億元來協助建造潛艦，不過王定宇安撫他會想辦法解套，要他別急，但被民眾黨國家治理學院主任、新竹黨部副主委翟本喬質疑，對此，486先生今（2）日清晨親自透過臉書發文再回應。

486先生表示當初他說要捐3億，是因為看到國家潛艇預算「被惡意凍結」，所以跟王定宇提出願意出錢來補被凍結的3億元，「王定宇安慰焦慮的我先別急，給他一些時間，他有信心可以解套，後來確實如他說的，這被凍結的3億預算解凍了，既然解除危機，我當然就不需要來補這個洞。」

他說，問題就是這樣簡單單純，「但曾身為企業負責人的翟本喬卻連問題都搞不懂，把這個救國的嚴肅話題，窄化成一場『秀稅單』的鬧劇.....說到底，他看的是稅單上的數字，但我看的是國家安全與下一代的安定；一個連問題都搞不懂的人，怎可能理解一個願意為了國家主權奉獻身家的人在想什麼？」

民眾黨新竹黨部副主委翟本喬。（資料照）民眾黨新竹黨部副主委翟本喬。（資料照）

針對翟本喬不相信他的經濟能力，486先生表示關於自己的能力，經常在社會有危難時捐款，曾捐款給台大兒童醫院1千萬元，「幾年前2屆奧運羽球男雙金牌王齊麟、李洋第一次拿奧運金牌，李洋因金門有多給他好幾百萬，我說也補足相同金額給王齊麟，希望兄弟倆不要心裡有芥蒂，或許因為這樣，4年後2人再次拿下奧運金牌，我可能也有一點點功勞。」

486先生重申他的初衷很簡單，希望大家能共好，社會穩定，更希望下一代能有更好的環境，「當國家社會面臨危難的關鍵時刻，我都義不容辭，出錢出力來幫忙」，透過發文，486先生認為自己和翟本喬是不一樣的人，「你眼裡看的是那張稅單數字，而我心裡想的是如何守護台灣的未來。」

翟本喬日前發文指出，要驗證一個人是否有能力捐3億並不難，若以所得稅率40%計算，收入應達5億元，更直言486先生若要澄清誤會，應貼出報稅收執聯，甚至喊話國稅局：「應該要查一下你是不是有3億的收入沒有申報？」引發關注。

相關新聞：昔國造潛艦預算被卡 486先生自稱曾想捐3億助造艦

