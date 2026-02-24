王彩樺忍悲追憶大咖女星 鬆口入行最大貴人是「他」

王彩樺將加入「鑽石舞台之夜」。（萬星傳播提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸台北流行音樂中心（北流），由余天父子+黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首演和第二天壓軸，象徵演藝圈的世代傳承，還加入老少咸宜的跨時代「保庇天后」王彩樺。問王彩樺剛入行時最希望自己未來能像哪位前輩看齊？她不假思索說：「我希望可以成為文英阿姨。」

王彩樺感謝文英阿姨（左1）、方駿大哥（左2）和大嫂的照顧。（資料照，中視提供）

王彩樺13歲開始半工半讀，歷經秀場、電視綜藝、歌仔戲、電視劇與電影的洗禮，至今人氣不墜；說起剛入行時的偶像，王彩樺說：「我拍人生的第一部戲《恩情深似海》認識文英阿姨，就希望自己將來可以跟文英阿姨一樣，拍電影拍到老、唱歌、演戲把歡樂帶給大家；阿姨為人親切，戲演得好又很疼我，每次看到她都是滿滿的溫暖，而且她非常敬業，所以我非常尊敬她，一直朝著她的目標努力。」

除了偶像，王彩樺也分享她進演藝圈最感謝的貴人：「我剛出道時沒有錢，要養家又要做表演禮服，所以作秀都是住很便宜的旅社，有一次方駿大哥在台中作秀，邀請我帶爸爸到他家吃飯，那天剛好是他太太生日，後來他太太認我當乾妹妹，從此我吃、住、都靠方駿大哥和大嫂，《恩情深似海》也是大哥帶我去演的，他絕對是我人生最重要的一位貴人。」

