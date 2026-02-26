元宵小過年「財氣福祿」全收！ 「15大禁忌」千萬別碰

元宵節「禁忌」目的是在迴避文化中被視為不吉利、危險或不敬的行為與言論。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下週二即將迎來元宵節，這一天也被稱為「上元節」或「小過年」，除了應景吃湯圓（元宵）象徵「花好月圓、闔家團圓」，有些「禁忌」也須避一下，以免財氣、福祿受到影響。

塔羅暨占星達人小孟老師發文提醒，元宵節當天不借別人錢、不剪髮、不殺生、不搬家、不吵架……這些民間習俗上的「禁忌」，背後原因其來有自，透過迴避文化中被視為不吉利、危險或不敬的行為與言論，一來可以減少人們的焦慮與恐懼感，二來也具有祈求平安、財富與順利的意義。

．禁忌1：不可借錢給別人。

因運氣會附在錢財上，借別人錢會讓別人把自己的好運帶走。

．禁忌2：不可逗弄小鳥。

相傳元宵節的由來，是一名獵人因誤射玉皇大帝的神鳥，惹怒玉皇大帝要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵節這天才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到懲罰。

．禁忌3：不宜有口舌之爭。

元宵節當天是天官大帝的生日，忌爭吵，以免觸怒神明。

．禁忌4：不宜剪髮與洗髮。

因「髮」音同「發」，元宵節這天剪髮，象徵財氣被剪；洗頭髮則代表錢財流動大。

．禁忌5：不宜殺生。

元宵節這天是天官大帝生日，天官大帝貴為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

．禁忌6：不宜搬家。

民俗認為搬家遷移，會將福氣一併搬走。

．禁忌7：不宜裝修房子。

和大年初一忌動刀剪的意義類似，在房子裡敲敲打打，會把福氣與財氣敲掉。

．禁忌8：避免見血。

元宵節這天也是臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

．禁忌9：米缸不要見底。

按民俗說法，米缸見底，喻意斷炊，恐有「錢財見底」之虞。

．禁忌10：不要弄破衣物。

衣服不可出現破損，也不能將衣服弄破，以免錢財「破光光」。

．禁忌11：不要穿黑與白的衣服。

一說是看起來像獄衣，象徵坐牢；另一說則是黑衣或白衣看起來像喪服，喻意不是那麼吉祥。

．禁忌12：家中不要太暗。

廳堂光線不足，會使居住者工作運下滑，連帶影響財運。

．禁忌13：燈籠勿放鏡子前。

燈籠放在鏡子前方，容易招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

．禁忌14：吃湯圓不敲碗。

一則是因為古代只有乞丐才會敲碗討錢；二則是因為在晚上吃湯圓時敲碗，容易招好兄弟一起享受美食。

．禁忌15：不宜吃冰。

民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰；另，因寒丹爺也是武財神，吃太冰象徵財富會遠離。

小孟老師逐一解釋「元宵節禁忌」的說法與典故。（小孟老師提供）

☆民俗說法僅供參考☆

