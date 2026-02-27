李千娜道歉認了「被劇組誤導」 提告《世紀血案》、片酬全捐

李千娜捲入《世紀血案》網路戰火，今發聲明致歉。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李千娜月初出席電影《世紀血案》殺青記者會時失言，引來眾怒，今天（27日）她對外發表聲明，針對合約爭議提起刑事告訴，並附上律師函，以及捐款給林義雄的慈林基金會的收據，以表達歉意，期盼未來以實際行動持續為社會付出，帶來正向影響。

李千娜幾乎是這一波爭議中被罵最慘的人，因為她一句「沒那麼嚴重」，遭到炎上，意外掀起各界對「林宅滅門血案」一事的探討。今天李千娜所屬的劇樂蹦娛樂發表聲明，已決定就電影《世紀血案》相關爭議提出刑事告訴，表示將依法撤銷演出合約，民事上也要求製作公司刪除《世紀血案》中含有李千娜畫面。

劇樂蹦娛樂聲明更直指：「對於製作方締約當時明知未取得授權卻故意隱瞞而進行拍攝，致演員名譽遭受波及，並產生重大財產損害之情形，亦將對相關人士提出刑事告訴。」並強調會正面面對司法程序，並全力配合相關調查。

李千娜將該片全部片酬捐出予慈林基金會，以表達誠摯歉意。（劇樂蹦娛樂提供）

聲明中指出，李千娜在開拍前及拍攝過程中，導演徐琨華與製作人郭木盛在討論劇本與角色時，向演員說明本作品將以「正義與希望」為呈現方向，使其理解所飾角色屬於情感與家庭面向之設定，「此一理解亦誤導後續相關對外發言與轉述。隨著相關事實逐步浮現，李千娜已開始檢視並反省自身言行，並將透過法律程序釐清責任歸屬。」

◆李千娜聲明全文

李千娜已決定就電影《世紀血案》相關爭議提出刑事告訴。依白紙黑字之演員聘用合約內容，製作方於拍攝前明確『保證已取得』合法授權；然而在殺青酒臨時記者會後，經民眾查證發現實際上並未取得授權即進行拍攝。相關情形曝光後，始知所有演員及相關工作人員係在該等保證基礎下參與演出，亦可能因此在無意間對林義雄先生及林家血案相關倖存者、被害家屬造成二次傷害。基於此，除依法為撤銷演出合約之意思表示外，民事上亦要求製作公司刪除《世紀血案》中含有李千娜畫面之全部內容，且不得主張合約相關權利或使用李千娜姓名、肖像及聲音之任何行為。同時，對於製作方締約當時明知未取得授權卻故意隱瞞而進行拍攝，致演員名譽遭受波及，並產生重大財產損害之情形，亦將對相關人士提出刑事告訴。

李千娜選擇正面面對司法程序，並全力配合相關調查。於開拍前及拍攝過程中，導演徐琨華與製作人郭木盛在討論劇本與角色時，向演員說明本作品將以「正義與希望」為呈現方向，使其理解所飾角色屬於情感與家庭面向之設定；此一理解亦誤導後續相關對外發言與轉述。隨著相關事實逐步浮現，李千娜已開始檢視並反省自身言行，並將透過法律程序釐清責任歸屬。後續將尊重司法進程，在合法範圍內審慎對外說明相關發展。此外，李千娜已將該片全部片酬捐贈予慈林基金會，以表達歉意，並期盼未來以實際行動持續為社會付出，帶來正向影響。

