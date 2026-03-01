爬到一半想上廁所怎麼辦？霍諾德曝超狂答案

艾力克斯霍諾德被問到：爬到一半想上廁所怎麼辦？（資料照，Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）1月25日挑戰登頂「台北101」爆紅，讓全台觀眾手心冒汗；他近日在Podcast接受訪談，被問「爬到一半想上廁所怎麼辦？」結果答案比攀岩還猛。

40歲的自由攀登大神在美國演員哈桑明哈傑（Hasan Minhaj）的Podcast節目上超坦白表示，「大自然就是最好的廁所，只要不影響別人就好。」甚至加碼爆料：「有人有過單手吊在懸崖邊上上大號的經驗。」接著輕描淡寫補一句：「總比拉在褲子裡好吧。」

霍諾德1月無繩攀登台北101，全程1小時31分鐘由Netflix全球直播，畫面已成為極限運動史上的新神話，更狂的是，他說，就算沒有Netflix也照樣會去爬，「只要大樓給我許可，我免費也會做。因為我知道我辦得到，那會很棒。」

2017年霍諾德無繩攀登優勝美地酋長岩，被拍成紀錄片《赤手登峰》。（資料照，Disney+提供）

霍諾德坦言，真正有價值的是那場「秀」，「我爬大樓是免費的，Netflix付的是直播這件事。」

2017年霍諾德無繩攀登優勝美地酋長岩，紀錄片《赤手登峰》還拿下奧斯卡獎，如今再攻下台北 101，他已經不只是攀岩者，而是極限運動的代名詞。

