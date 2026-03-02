（影）捐救護車、樂器 知名樂團告五人以行動回饋宜蘭家鄉

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣籍知名樂團告五人，成名後不忘回饋家鄉，今年1月捐贈將近400萬元救護車給南澳消防分隊，今天（2日）又致贈一批全新樂器給母校國立宜蘭高中，希望有朝一日在宜中設立獎學金，造福學弟妹。

告五人成員林哲謙（左起）、潘雲安、犬青，今天捐贈樂器給宜中，右一是校長洪光賢。（記者江志雄攝）

告五人到南澳消防分隊慰問打火弟兄的辛勞。（圖由宜縣消防局提供）

告五人成員包括主唱兼吉他手潘雲安、主唱犬青（蔡欣倫）、團長兼鼓手林哲謙，其中潘雲安及犬青是宜中校友，樂團以《披星戴月的想你》享譽樂壇，並以《又到天黑》一曲榮獲第35屆金曲獎年度歌曲獎，他們在台灣音樂舞台發光的同時，陸續回饋宜蘭這片孕育他們的土地。

告五人與他們捐贈的「哈瓜愛心號」救護車合影。（圖由宜縣消防局提供）

告五人今年1月捐贈一輛救護車給宜蘭縣消防局，命名「哈瓜愛心號」，配置在南澳偏鄉，潘雲安等3人今天帶著能量飲料、雞精，到南澳消防分隊慰問打火弟兄，了解「哈瓜愛心號」使用情形，對第一線救災救護人員表達支持與關懷。

之後，一行人轉往宜中捐贈吉他、音箱、鼓、麥克風，在宜蘭縣代理縣長林茂盛、校長洪光賢、家長會長簡心緹等人見證下，完成「音為有你，夢想傳承」捐贈儀式。潘雲安說，希望有一天告五人在宜中提供獎學金，他們會朝向這個目標繼續努力。

潘雲安（右）、犬青返回宜中母校，高唱成名曲之一的《你要不要吃哈密瓜》。（記者江志雄攝）

捐贈儀式結束後，告五人與宜中熱音社交流，潘雲安、犬青跟學弟合唱成名曲之一的《你要不要吃哈密瓜》，吸引大批圍觀人潮，展現超高人氣，現場宛如小型的校園演唱會。

