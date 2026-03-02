哈米尼遭美國以色列聯手出擊身亡 布蘭妮伊朗裔前夫鼓掌叫好原因曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕布蘭妮與第三任老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）離婚後，經常在社群貼出失控或近乎露點的影片，讓網友擔心她的身心狀態，山姆後續則是有了新戀情，除了是模特兒也是健身教練。面對近日美、以聯軍對伊朗發動大規模空襲，山姆覺得他的祖國政府被消滅是「正當的」。

近日中東局勢緊張，美國與以色列聯手出擊攻打伊朗，看到伊朗最高領袖哈米尼身亡消息，身為伊朗裔的山姆鼓掌叫好，稱其「罪有應得」，也對美國與以色列聯手打擊伊朗表示讚賞，他也在社群發文說明原因，只希望大家有一個和平的未來。

布蘭妮（左）第三任老公山姆阿斯加利是伊朗裔，他表達對祖國政權的不滿。（翻攝自IG）

山姆以親身經歷談到對伊朗政權的痛恨，他回憶：「在我從伊朗逃往美國之前，我目睹了心中所代表的一切，都被世界上最殘暴的政權之一侵犯了。 我有3個姊姊，我目睹了她們在年輕時受到壓迫長大，甚至沒有被當作完全的人來對待。」

另外山姆提到：「我目睹了朋友和家人因為支持那些婦女而被殺害，和我長得像、行為像、說話也像我的人，僅僅因為要求一個更好的未來就付出了最終的代價。小時候，我目睹了洗腦和宣傳口號『打倒美國』以及對這個偉大國家的威脅。」正因為看盡伊朗許多不人道的作為，山姆說：「隨著歷史的展開和歷史上最邪惡政權的消除，我的希望是有一個和平的未來。我們都是人，我們共享這個美麗的地球。」

