「不得不愛」弦子就在杜拜 親眼目睹帆船飯店遭伊朗襲擊起火！

弦子與老公李茂正在杜拜度假。（圖取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國、以色列228聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被證實遭斬首。伊方隨即發動報復反擊，波及到伊朗鄰國，阿拉伯聯合大公國商業中心杜拜就傳出帆船飯店（Burj Al Arab）、機場遇襲，中東局勢急遽升溫。2005年與潘瑋柏合唱《不得不愛》在台灣爆紅出道的中國女歌手弦子和演員老公李茂正在杜拜度假，親眼看到帆船飯店遭擊中起火。

為報復美伊，伊朗向以色列及多個波斯灣國家發射飛彈與無人機，鄰近的阿拉伯聯合大公國多處指標性地標在襲擊中受損，當中就包括被譽為七星級的帆船飯店，外牆與底部在襲擊中起火，相關畫面在網上曝光掀起討論。後續杜拜媒體辦公室證實，火勢是由攔截無人機墜落的碎片所引發，目前已受控制。

綜合中媒報導，弦子夫妻檔目前正在杜拜度假，李茂今天拍影片上傳社群表示，他們夫妻倆訂的飯店就在朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah），房間對面就是帆船飯店，也因此目睹該飯店因為受到戰爭波及遇襲起火的駭人場面。李茂透露，他一整晚沒睡，本來今天凌晨要去機場趕緊搭機回國，但航班臨時被取消，現在只能滯留在杜拜，直呼「好想回家」。

