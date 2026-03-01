自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

3/1～7日12生肖週運出爐 羊咩咩抽中大凶注意

生肖羊本週運勢不佳，建議身上帶著鹽米包。（本報資料照）生肖羊本週運勢不佳，建議身上帶著鹽米包。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12星座進入水逆，那麼12生肖3月初運勢如何呢？命理民俗粉絲專頁分享2026年3月1至7日代表12生肖週運的籤詩，其中生肖羊抽中「大凶」，建議隨身攜帶鹽米避煞，避免簽約擔保。

■鼠：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：財星高照，心想事成。本週投資理財易有收穫，積極爭取業績獎金，穿戴金色增強財運。

■牛：中平

籤詩：雲開月出見分明，不須進退問前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成。

批：迷霧漸散，方向漸明。事業規劃逐漸清晰，本週可做初步決定，避免與人爭功。

■虎：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，把握良機。本週合作運提升，多聽取專業意見，東方擺放綠色植物增強人際。

■兔：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運未濟，宜守不宜攻。重大決定延到下週，健康注意睡眠品質，投資觀望為宜。

■龍：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。穩守現狀即可，健康注意飲食清淡。

■蛇：小吉

籤詩：花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。

批：守成得利，防小人妒。專注既有業務可獲分紅，深藍色衣著穩氣場。

■馬：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：事業財運雙至。本週利創業與發展副業，小額投資有望獲利。

■羊：大凶

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：變故突生，謹慎應對。避免簽約擔保，重要文件需律師審核，隨身帶鹽米包避煞。

■猴：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，保持頭腦清醒，佩戴藍色飾品。

■雞：上上

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心堅持，點鐵成金。本週利簽約合作，長期計劃現轉機，穿戴金色增強財運。

■狗：中平

籤詩：風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

批：風平浪靜，家宅平安。家庭聚會增和氣，財務保守理財，幸運色米白色。

■豬：小吉

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

批：穩中求進，貴人暗助。本週阻力消退，利處理積壓工作，投資有望回本。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中