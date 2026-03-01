3/1～7日12生肖週運出爐 羊咩咩抽中大凶注意

生肖羊本週運勢不佳，建議身上帶著鹽米包。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12星座進入水逆，那麼12生肖3月初運勢如何呢？命理民俗粉絲專頁分享2026年3月1至7日代表12生肖週運的籤詩，其中生肖羊抽中「大凶」，建議隨身攜帶鹽米避煞，避免簽約擔保。

■鼠：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

請繼續往下閱讀...

批：財星高照，心想事成。本週投資理財易有收穫，積極爭取業績獎金，穿戴金色增強財運。

■牛：中平

籤詩：雲開月出見分明，不須進退問前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成。

批：迷霧漸散，方向漸明。事業規劃逐漸清晰，本週可做初步決定，避免與人爭功。

■虎：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，把握良機。本週合作運提升，多聽取專業意見，東方擺放綠色植物增強人際。

■兔：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運未濟，宜守不宜攻。重大決定延到下週，健康注意睡眠品質，投資觀望為宜。

■龍：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。穩守現狀即可，健康注意飲食清淡。

■蛇：小吉

籤詩：花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。

批：守成得利，防小人妒。專注既有業務可獲分紅，深藍色衣著穩氣場。

■馬：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：事業財運雙至。本週利創業與發展副業，小額投資有望獲利。

■羊：大凶

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：變故突生，謹慎應對。避免簽約擔保，重要文件需律師審核，隨身帶鹽米包避煞。

■猴：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，保持頭腦清醒，佩戴藍色飾品。

■雞：上上

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心堅持，點鐵成金。本週利簽約合作，長期計劃現轉機，穿戴金色增強財運。

■狗：中平

籤詩：風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

批：風平浪靜，家宅平安。家庭聚會增和氣，財務保守理財，幸運色米白色。

■豬：小吉

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

批：穩中求進，貴人暗助。本週阻力消退，利處理積壓工作，投資有望回本。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法