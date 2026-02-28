自由電子報
娛樂 最新消息

董事長樂團貝斯手爆「林義雄睡過我家」 驚揭10歲遭監控陰影

今逢228，董事長樂團貝斯手林大鈞曝林義雄私下模樣。（翻攝自臉書）今逢228，董事長樂團貝斯手林大鈞曝林義雄私下模樣。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是228紀念日，董事長樂團貝斯手林大鈞揭露一段塵封多年的私人往事。原來，民進黨前主席林義雄曾是他父親的同窗好友，當年來台北開會時，固定會借住在林大鈞家的客廳沙發。

林義雄曾是林大鈞父親的同窗好友。（資料照）林義雄曾是林大鈞父親的同窗好友。（資料照）

林大鈞提到，父親與林義雄都是宜蘭中學同屆校友，那一屆僅有兩人考上台北的大學。父親在台北成家後，林義雄時任省議員，每次北上開會都會到林家借宿。在林大鈞的童年印象中，這位「林叔叔」總是在他睡前登門，隔天清晨便默默離開。

林大鈞曾好奇詢問父親，林義雄中學時有沒有綽號？父親笑稱大家都叫他「斯文的」，因為林義雄當時會特別訂製制服，在火車車廂間探頭讓風吹亂頭髮，自認「足帥派」。林大鈞感慨，自從1980年血案發生後，再也不曾看林義雄笑過。

林大鈞回憶，10歲那年發生血案，當時家裡氣氛變得詭異，父母絕口不提政治，但家中電話常有雜音，二樓陽台外總有穿襯衫的不明人士站崗。他感嘆，父母只是單純生意人，在那樣的時代背景下能全身而退實屬不易。他坦言，自己直到28歲才真正了解228事件的來龍去脈。今日發聲，除了緬懷過去，也呼籲當下的台灣人應珍惜現有的生活環境。

