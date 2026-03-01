自由電子報
娛樂 音樂

洗腦神曲《APT.》又得獎了！Rosé成為首位贏得全英音樂獎的KPOP歌手

〔記者陳慧玲／綜合報導〕由火星人布魯諾和韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé合唱的洗腦神曲《APT.》，MV在YouTube點擊已超過23億次，前陣子兩人才在美國葛萊美獎入圍並表演，之前也在MTV音樂獎得獎，這次又在全英音樂獎得獎，Rosé也成為首位贏得全英音樂獎的KPOP歌手。

Rosé成為首位贏得全英音樂獎的KPOP歌手。（美聯社）Rosé成為首位贏得全英音樂獎的KPOP歌手。（美聯社）

全英音樂獎28日在英國曼徹斯特舉行頒獎典禮，火星人布魯諾和Rosé合唱的《APT.》贏得年度國際歌曲大獎，Rosé親自出席領獎，過去防彈少年團、BLACKPINK和HUNTR/X都曾獲得最佳國際組合獎提名，但至今尚未獲獎，Rosé則成為第一個站上全英音樂獎舞台領獎的韓國流行歌手。

火星人布魯諾雖缺席典禮，但他在社群轉發典禮中獲獎影片，並開心寫到「GO ROSIE！」而Rosé領獎則發表感言：「我有太多想要感謝的人，首先是布魯諾，這個獎就由我代替來領取了，謝謝你成為我最重要的導師和最好的朋友，真的非常感謝你所做的一切，我很愛你！」另外Rosé也不忘感謝BLACKPINK夥伴們，謝謝團員常帶給她靈感，不忘喊話：「真的很愛妳們！」

26歲的英國創作歌手奧莉維亞迪恩，是本屆全英音樂獎大贏家。（路透）26歲的英國創作歌手奧莉維亞迪恩，是本屆全英音樂獎大贏家。（路透）

本屆全英音樂獎大贏家是26歲的英國創作歌手奧莉維亞迪恩，她之前才在本屆葛萊美獎得到最佳新人，這次則在家鄉的全英音樂獎一舉拿下4座大獎，包括年度歌手，以及《Rein Me In》獲得年度歌曲，《The Art of Loving》獲得年度專輯等大獎。奧莉維亞強忍淚水談到自己的得獎專輯，「這張專輯的主題是愛，以及在這個感覺缺乏愛的世界裡如何去愛。」終身成就獎則頒給已故老將奧茲歐斯朋。

