（直擊）NCT WISH求婚逼瘋CP粉！是溫露腹肌：想讓老公怎麼樣？

NCT WISH的SION（左）霸氣把JAEHEE拉近。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國男團「NCT WISH」今天（28日）在林口體育館開唱，吸引8000人朝聖，他們在演出頻頻上演「CP BL」，6人不論如何都能夠拆成3組CP，真是要逼瘋粉絲了。

NCT WISH的SION跟YUSHI要逼瘋粉絲，帥成這樣合理嗎。（記者王文麟攝）

NCT WISH的JAEHEE登場，宛如王子現身。（記者王文麟攝）

NCT WISH由RYO、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE組成，今天他們以《Steady》開場，6位成員宛如漫畫中的王子走出現實，一連帶來《Songbird》、《Skate》、《On & On》等歌曲，JAEHEE還優雅地帶來鋼琴表演，掀起全場驚呼聲，更被成員們稱讚很帥。但他本人坦言很緊張，「我很想投入，但真的太緊張了，所以很努力想要專注。」

請繼續往下閱讀...

NCT WISH唯二的韓國人，SION（左）與JAEHEE上演甲你攬牢牢。（記者王文麟攝）

在演唱《고양이 릴스》，他們兩兩一組登場，團中唯二的韓國成員SION、JAEHEE相較於其他弟弟們，整個大爆汗，SION衣服開V字領，汗快流到胸前實在相當性感，他還故意躺在JAEHEE身上，兩人黏TT，讓NCTzen（粉絲名）又要瘋了。

NCT WISH的SION躺在JAEHEE身上，掀起全場粉絲尖叫聲。（記者王文麟攝）

NCT WISH看起來像是在跳《Sorry, Sorry》，但不是。（記者王文麟攝）

接著他們依序自我介紹，RYO用中文說「大家好我是RYO，我愛你們」，RIKU、SAKUYA是「想念你們」，YUSHI則表示「大家好我是YUSHI，謝謝你們來，我愛你」。隊長SION要粉絲把聲音傳到他的耳朵裡，歡呼聲越來越大，才讓SION心滿意足的說：「大家好我是是溫，我喜歡你！」有夠會撩粉。JAEHEE則是向NCTzen喊話「準備好了嗎？」，聽到粉絲的尖叫聲，他可愛地用中文說：「好的。」

NCT WISH的SION（左）、YUSHI背靠背，一出場就讓粉絲陷入瘋狂。（記者王文麟攝）

接著他們帶多首夯曲，包括《We Go!》、《Hands Up》、出道曲《WISH》，6名成員明明滿頭大汗，連頭髮都濕了，但每個人都活力滿滿，依舊清爽又可愛。在演唱《Melt inside My Pocket》之前，RIKU、SION是愛的子彈，SAKUYA單膝下跪向YUSHI求婚，JAEHEE、RIKU是「幸福小籠包」，粉絲都要叫到快沒聲音了。

NCT WISH的RYO做出「猴子偷桃」的動作，受害者是RIKU。（記者王文麟攝）

NCT WISH的SAKUYA（左）像是在拍哥哥SION的肩膀。（記者王文麟攝）

NCT WISH中文雖然說得不好，不過在演唱《1000》時，分別秀出寫著韓文、繁體中文的紙條，RYO是「世界很大卻能遇見你」，SION是「放心把你的心交給我」，SAKUYA是「我的願望裡有你」，RIKU是「是你溫暖了我」，YUSHI是「謝謝你成為了力量」，JAEHEE是「我永遠站在這一邊」。

NCT WISH的隊長SION跳起來。（記者王文麟攝）

他們在TALKING時間，SION撩粉無極限，延續首爾見面會的話題，穿無袖說：「你們想要老公給你們看什麼？」粉絲大喊「想要看《成人式》」，RYO站在中間，SION、RIKU用背面M字腿，不得不說，SION應該知道自己是很帥的類型，白皙肌膚閃閃發光，還掀開衣服露腹肌、露下顎線，不停對著NCTzen耍帥，難怪撩得粉絲瘋狂尖叫。之後，他們換穿黑色勁裝，獻唱夯曲《Color》嗨翻全場。

NCT WISH獻上刀群舞，跳起來的動作也相當同步。（記者王文麟攝）

粉絲獻唱應援《1000》，還打開手機燈，讓NCT WISH相當感動，接著還有排字應援，觀眾席排出「WITH YOU」，讓成員們都很好奇，粉絲們到底是如何在同一個時間翻牌？RIKU笑問：「大家是不是有戴耳機啊？」SAKUYA覺得，這些應援將成為美好的回憶，「大家剛剛有恭喜我們出道2年，希望3年、4年、5年，這樣美好的瞬間一直都有」。JAEHEE坦言，上場前有點緊張，現在真的覺得很幸福，並引用粉絲的手幅上的話：「慢慢的走到這世界的鏡頭。」RIKU則是希望成為成員、粉絲的力量。

NCT WISH的SAKUYA活潑又可愛，飛起來簡直像是小天使。（記者王文麟攝）

YUSHI則是感慨，已經2026年了，「我今年已經22歲了，我意識到這一點之後覺得時間過很快，上次見面會的時候，我才說時間很漫長呢。」隊友驚呼：「你已經22歲了？ㄟ真假？」眾人也表示不知道彼此幾歲，老么之一的RYO吐嘈：「你們完全是我的大哥，但做的事情太幼稚！」SAKUYA緩頰：「大家都很疼我們啦！」

NCT WISH的YUSHI（右）腳踢RYO，RYO露出一臉「嗯？」的表情。（記者王文麟攝）

SION則是再度耍帥，鏡頭照到他，就先秀出自己銳利的下顎線，他表示，最近在舞台上更加自由了，「我的心敞開給NCTzen，NCTzen給我的愛太多了，我也會給你們更多的愛，我愛你們！」並相約3月28日的高雄場再見。《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN KAOHSIUNG》在遠大售票系統開賣。

NCT WISH的SION腳踩在沙發上，如果是在家裡，可能會被媽媽罵。（記者王文麟攝）

NCT WISH成員們在彩排時就搶先與粉絲分享，已經在後台吃到西瓜冰，他們也好奇詢問粉絲：「來台北必吃什麼？」台下粉絲紛紛回應「火鍋！」成員們則透露，聽說火鍋也早就在後台待命。原來是主辦單位貼心十足，特別邀請這一鍋餐飲集團合作，將旗下的「這一鍋 Top One Pot」及「85°C」等人氣餐飲品牌直接搬進演唱會現場。從火鍋、麻辣燙、蒸餃，到綿綿冰與甜甜圈，在後台應有盡有，讓NCT WISH在緊湊的演唱會行程中，也能大快朵頤，享受一下在地美食。

NCT WISH在林口體育館開唱，6名成員坐在沙發登場。（記者王文麟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法