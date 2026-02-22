自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬年開工財神來助攻！ 「5生肖」財庫連發60天

命理達人指出，馬年開工第一天，有5個生肖深受財神寵愛。（中央社）命理達人指出，馬年開工第一天，有5個生肖深受財神寵愛。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是大年初六，也是春節9天連假的最後一天，除了調整作息、備戰馬年開工第一天的振奮情緒，相信不少人早已開始構思下一步理財計劃了！命理占星達人小孟老師根據星象和流年運勢指出，自2/23（星期一）起連續2個月，有5個生肖特別受到財神關愛，建議把握機會，審慎布局投資計劃！

 

➤Top5：屬虎

投資方面的「偏財」運氣逐漸變強，建議可掌握機遇。好好佈局想投資的事物。開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對虎友們來說是件好事，應證「你愛理財，財就會愛你」的真理。

 

➤Top4：屬豬

開工後，你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後「正財運」愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，逐漸會有多餘的資金可多做一些事。

 

➤Top3：屬猴

開工後想要用不同方式，來增加自己的財富，建議可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分。例如規劃每個月固定投入的金額，不宜給自己太大壓力或追逐市場報酬，慢慢投資會有獲利產生。

 

➤Top2：屬兔

開工後，才是正財大旺的開始！你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資活動，若已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請保持這樣的好習慣繼續經營；若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自已會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式。只要你願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

 

➤Top1：屬雞

未來60天深受財運眷顧的你，可以多跟一些專業理財專家聊聊，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場布局，讓自己的投資思緒更清晰，有助於投資對你有利的標的物。屬雞的朋友，此時間的物慾特別強烈，建議若有多餘資金，除了投資之外，不妨多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓荷包更加分。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中