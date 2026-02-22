馬年開工財神來助攻！ 「5生肖」財庫連發60天

命理達人指出，馬年開工第一天，有5個生肖深受財神寵愛。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是大年初六，也是春節9天連假的最後一天，除了調整作息、備戰馬年開工第一天的振奮情緒，相信不少人早已開始構思下一步理財計劃了！命理占星達人小孟老師根據星象和流年運勢指出，自2/23（星期一）起連續2個月，有5個生肖特別受到財神關愛，建議把握機會，審慎布局投資計劃！

➤Top5：屬虎

投資方面的「偏財」運氣逐漸變強，建議可掌握機遇。好好佈局想投資的事物。開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對虎友們來說是件好事，應證「你愛理財，財就會愛你」的真理。

➤Top4：屬豬

開工後，你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後「正財運」愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，逐漸會有多餘的資金可多做一些事。

➤Top3：屬猴

開工後想要用不同方式，來增加自己的財富，建議可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分。例如規劃每個月固定投入的金額，不宜給自己太大壓力或追逐市場報酬，慢慢投資會有獲利產生。

➤Top2：屬兔

開工後，才是正財大旺的開始！你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資活動，若已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請保持這樣的好習慣繼續經營；若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自已會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式。只要你願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

➤Top1：屬雞

未來60天深受財運眷顧的你，可以多跟一些專業理財專家聊聊，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場布局，讓自己的投資思緒更清晰，有助於投資對你有利的標的物。屬雞的朋友，此時間的物慾特別強烈，建議若有多餘資金，除了投資之外，不妨多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓荷包更加分。

☆民俗說法僅供參考☆

