娛樂 最新消息

向華強身家遺產2000億 全交媳婦郭碧婷 一毛都不給兒子

〔記者王靖惟／台北報導〕香港電影大亨向華強市場估計其個人及家族資產高達約500億港幣（約2000億台幣），今談及遺產處理與兩位兒子向佐、向佑的關係時，竟震撼宣布將所有的遺產以及公司資產全交給媳婦、大兒子向佐的老婆郭碧婷管理，一毛都不留給兒子向佑。

向華強（右一）宣布，身家財產都將交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（翻攝自微博）向華強（右一）宣布，身家財產都將交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（翻攝自微博）

日前向華強才被爆出流連賭局，一夕輸掉身家約500億港幣（約台幣2000億），與老婆「向太」陳嵐的名字都出現在香港某銀行的追債名單中，今天他否認傳言並表示已和妻子陳嵐達成共識，決定將所有遺產交由大兒子向佐的老婆郭碧婷管理，據悉這一安排讓二兒子向佑直呼「不公平」，但向太已將向佑從聯絡名單中刪除，目前父母僅透過秘書與向佑保持間接聯繫，也以「沒時間」為由婉拒向佑提出的見面要求。

但向華強話鋒一轉仍表示，遺囑仍有調整的可能，就看向佑之後是否有優異的表現，「可以給一點當作鼓勵」並沒將話說死，向華強並解釋遺囑理念「遺囑可以先立，但財產不能先分。分之前兒子是兒子，可是分了以後，兒子可能變老子了。」

而「向太」陳嵐一直都疼愛媳婦郭碧婷，之前曾與夫討論決定遺產不給第二代，直接跳到第三代，希望對任何一位子女都是「一視同仁」，但目前已改變心意，共識皆傾向將所有遺產交由大兒子向佐的老婆郭碧婷管理。

