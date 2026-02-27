K爆孫安佐被酸只會出張嘴 韓森點名館長死對頭開戰

〔記者林欣穎／台北報導〕「台灣燒打雞」韓森過去奪下第19屆拳願明星格鬥賽冠軍，他將於3月1日舉辦「TWG FIGHT NIGHT 05」格鬥賽。韓森自從與孫安佐的對戰引發關注後，已有一年多未在擂台上出賽，這段期間他每天積極投入訓練，決心打破外界認為他「只有流量、只會出張嘴」的標籤，為此，韓森將目標鎖定了台灣綜合武術格鬥界的一流大前輩「金鋼刀」張景雄。

韓森自從與孫安佐的對戰引發關注後，韓森已有一年多未在擂台上出賽。（TWG提供）

「金鋼刀」張景雄被譽為館長死對頭、台灣格鬥界傳奇人物，他擅長散打、踢拳與跆拳道，以強硬的身手與高效的腿法著稱，拳腿爆發力極強，力度甚至可媲美泰拳選手。

在3月1日的賽事，韓森將接戰並拿出合約，與金鋼刀這位傳奇前輩正面對決，雙方預期將展現濃厚的火藥味，為了將綜合格鬥推向大眾視野，韓森也宣佈於5月正式推出名為「Final Champion（最後的王者）」的全新格鬥聯盟。

韓森更大膽向演藝圈喊話：「娛樂圈私下有在練拳的藝人很多，真正敢站上格鬥擂台的有幾個？」未來更計畫加碼舉辦「明星慈善對打賽」，邀請各界名人共襄盛舉，將賽事收益投入公益。

韓森坦言，過去某些格鬥平台為了博取眼球，過度操作仇恨與對立，讓格鬥這項運動被污名化。他創立TWGMMA的初衷，是希望能建立一個正規、合法的競技舞台，讓年輕青少年能把精力發洩在對的地方，不再走冤枉路。韓森強調：「我希望能成為台灣格鬥的推手，栽培我們簽約的年輕選手，並將他們送往國際舞台，讓世界看見。」

