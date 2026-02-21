自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊繡惠沖繩爆氣！海鮮一餐噴2萬 「淪台灣盤子」追問：誰說便宜的

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊繡惠近日與家人開心同赴日本沖繩旅遊，卻被當地的海鮮餐點價格壞了好心情，一餐下來直接飆破2萬元台幣，她不僅自嘲淪為「台灣盤子」，更氣到連續追問：「誰跟我說沖繩海鮮很便宜的？」

楊繡惠沖繩大啖現撈海鮮，一餐花費飆破2萬元。（組合照，翻攝自臉書）楊繡惠沖繩大啖現撈海鮮，一餐花費飆破2萬元。（組合照，翻攝自臉書）

楊繡惠昨（20日）透露，全家到沖繩某海產店用餐，光是現場購買海鮮就花費8萬8000元日幣（約1萬7922元台幣），折合台幣已逼近2萬元。不過，楊繡惠感到更傻眼的是，3樣海鮮的料理費用竟是另計，額外再加收550元日幣（約112元台幣）的處理費，且餐廳更規定同行的9個人都必須點1樣菜或飲料，他們因此又多花7900元日幣（約1608元台幣），整頓飯金額突破2萬元台幣，這讓她不滿直言「這樣我在台灣吃就好了啊！」

面對「沖繩海鮮很便宜」的說法，楊繡惠不僅難掩氣憤情緒，甚至多次追問「是誰說這裡海鮮便宜的？是誰？」口吻滿是無奈與火氣，許多網友見狀也紛紛分享自己的經驗，有人認為沖繩整體物價本就不低，「大阪反而比較便宜！」但也有人認為店家代客料理規定偏嚴格，「我們去的沒有強制每人一定要點」，相關話題意外引爆強烈共鳴。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中