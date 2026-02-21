楊繡惠沖繩爆氣！海鮮一餐噴2萬 「淪台灣盤子」追問：誰說便宜的

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊繡惠近日與家人開心同赴日本沖繩旅遊，卻被當地的海鮮餐點價格壞了好心情，一餐下來直接飆破2萬元台幣，她不僅自嘲淪為「台灣盤子」，更氣到連續追問：「誰跟我說沖繩海鮮很便宜的？」

楊繡惠沖繩大啖現撈海鮮，一餐花費飆破2萬元。（組合照，翻攝自臉書）

楊繡惠昨（20日）透露，全家到沖繩某海產店用餐，光是現場購買海鮮就花費8萬8000元日幣（約1萬7922元台幣），折合台幣已逼近2萬元。不過，楊繡惠感到更傻眼的是，3樣海鮮的料理費用竟是另計，額外再加收550元日幣（約112元台幣）的處理費，且餐廳更規定同行的9個人都必須點1樣菜或飲料，他們因此又多花7900元日幣（約1608元台幣），整頓飯金額突破2萬元台幣，這讓她不滿直言：「這樣我在台灣吃就好了啊！」

面對「沖繩海鮮很便宜」的說法，楊繡惠不僅難掩氣憤情緒，甚至多次追問：「是誰說這裡海鮮便宜的？是誰？」口吻滿是無奈與火氣，許多網友見狀也紛紛分享自己的經驗，有人認為沖繩整體物價本就不低，「大阪反而比較便宜！」但也有人認為店家代客料理規定偏嚴格，「我們去的沒有強制每人一定要點」，相關話題意外引爆強烈共鳴。

