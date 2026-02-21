自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

台媒內幕》韓星大遲到惹怒記者！全程照稿念、超敷衍被酸「難怪退團」

〔記者廖俐惠／台北報導〕第3屆《自由時報》的「金賀獎」除了邀集線上11位日韓線記者選出好感日韓星之外，也請他們分享2025年「最糟的訪問經驗」，記者們最忌諱的就是「遲到」、「偶包重」，甚至訪問時全程照稿念，讓記者都森七七了！

不管是國內還是國外，「遲到」是大忌，幾位記者提及2025年多組藝人遲到的狀況，「某一組女團前幾次來台灣還不是很紅，當時訪問有問必答也很親切。2025年爆紅之後再度來台，沒想到訪問時遲到20分鐘，一上座也沒有先為了遲到道歉，相當嚴格控管問答，內容也真的滿無聊的。」

一年來訪的日星、韓星眾多，什麼行為最讓記者難以接受。（示意圖）一年來訪的日星、韓星眾多，什麼行為最讓記者難以接受。（示意圖）

另外3位記者也點名某男團成員，「某男團成員接下代言，一大早在台灣舉辦記者會，結果晚開始超過40分鐘，一樣上台沒有道歉，給人印象很差」、「代言活動遲到50分鐘真的救命，慎選合作團隊拜託」、「拖延太久，品牌方卻一點表示都沒有那場」。

敬業態度也是記者關注的重點，一名記者抱怨：「某位退團的男星來台灣舉辦聯訪，衣服根本隨便穿就上台，看起來就只是觀光客。回答也非常敷衍，沒準備的問題就用反問的方式帶過，完全沒有準備任何互動的中文，感覺退團也是有原因。」另一位也不約而同表示：「退團單飛idol受訪時偶包非常重。」

一位記者也大抱怨，一組新人男團在訪問的過程中全程看大字報照唸，真的非常生氣。有記者則分享，韓星有時候為了不出錯都照稿念，結果只是題目順序調換，就不知道怎麼回答，記者還會被主辦單位罵，「一組大公司的韓團直接叫台灣記者去聽打，連發問都不行，要不要直接發新聞稿就好？粉絲愛看的內容根本都是公司SET好的，可憐啊。」

另一位記者也無奈地表示：「第一次被安排在三創園區的電梯間受訪很克難，已經只有4家媒體參加訪問，主辦單位還跳出來擋題目，因為剛好鬼月，介紹台灣習俗進飯店前要敲門，連這種很安全的問題也不能問，這題金南佶大前輩都大回特回，主辦真的替藝人敗好感。」一名記者也點名某位超大咖韓國演員，「某位大咖演員兩場在台灣的活動風評都很差，處理起來很心累。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中