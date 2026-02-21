台媒內幕》韓星大遲到惹怒記者！全程照稿念、超敷衍被酸「難怪退團」

〔記者廖俐惠／台北報導〕第3屆《自由時報》的「金賀獎」除了邀集線上11位日韓線記者選出好感日韓星之外，也請他們分享2025年「最糟的訪問經驗」，記者們最忌諱的就是「遲到」、「偶包重」，甚至訪問時全程照稿念，讓記者都森七七了！

不管是國內還是國外，「遲到」是大忌，幾位記者提及2025年多組藝人遲到的狀況，「某一組女團前幾次來台灣還不是很紅，當時訪問有問必答也很親切。2025年爆紅之後再度來台，沒想到訪問時遲到20分鐘，一上座也沒有先為了遲到道歉，相當嚴格控管問答，內容也真的滿無聊的。」

請繼續往下閱讀...

一年來訪的日星、韓星眾多，什麼行為最讓記者難以接受。（示意圖）

另外3位記者也點名某男團成員，「某男團成員接下代言，一大早在台灣舉辦記者會，結果晚開始超過40分鐘，一樣上台沒有道歉，給人印象很差」、「代言活動遲到50分鐘真的救命，慎選合作團隊拜託」、「拖延太久，品牌方卻一點表示都沒有那場」。

敬業態度也是記者關注的重點，一名記者抱怨：「某位退團的男星來台灣舉辦聯訪，衣服根本隨便穿就上台，看起來就只是觀光客。回答也非常敷衍，沒準備的問題就用反問的方式帶過，完全沒有準備任何互動的中文，感覺退團也是有原因。」另一位也不約而同表示：「退團單飛idol受訪時偶包非常重。」

一位記者也大抱怨，一組新人男團在訪問的過程中全程看大字報照唸，真的非常生氣。有記者則分享，韓星有時候為了不出錯都照稿念，結果只是題目順序調換，就不知道怎麼回答，記者還會被主辦單位罵，「一組大公司的韓團直接叫台灣記者去聽打，連發問都不行，要不要直接發新聞稿就好？粉絲愛看的內容根本都是公司SET好的，可憐啊。」

另一位記者也無奈地表示：「第一次被安排在三創園區的電梯間受訪很克難，已經只有4家媒體參加訪問，主辦單位還跳出來擋題目，因為剛好鬼月，介紹台灣習俗進飯店前要敲門，連這種很安全的問題也不能問，這題金南佶大前輩都大回特回，主辦真的替藝人敗好感。」一名記者也點名某位超大咖韓國演員，「某位大咖演員兩場在台灣的活動風評都很差，處理起來很心累。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法