日韓

日本小猴「Panchi君」爆紅登「白宮官方X」 Google也有1神秘互動

Panchi君拖著紅毛猩猩玩偶真是可愛到不行。

〔記者蕭方綺／綜合報導〕一隻日本獼猴寶寶Panchi君（パンチ／Punch）因母猴產後狀況被迫分離，轉而把IKEA紅毛猩猩玩偶當成媽媽，走到哪抱到哪，只要畫面一出立刻讓網友集體融化：「可愛到心臟被重擊！」沒想到這股「抱娃猴」旋風不只席捲社群，連白宮都被圈粉。美國總統川普25日發表國情咨文前，白宮官方X帳號用賓果遊戲提醒觀眾收看，其中一格竟放上Panchi君與「媽媽娃娃」的合照，還標註「Panchi君是特別來賓」。

白宮的社交媒體也有Panchi君身影。

不只如此，Google也加入應援行列，只要在搜尋欄輸入「punch the monkey」，就會看到滿滿愛心版的Panchi插畫從天而降，彷彿全網一起替牠加油打氣。

在搜尋欄輸入「punch the monkey」,就會看到滿滿愛心版的 Panchi 插畫從天而降。

其實，Panchi君自小人工哺育、個性黏人，園方為了讓牠能順利回歸猴群，在專業評估後安排牠與同類相處，考量小猴需要安全感，便選了一隻猩猩娃娃「代班母職」。於是園區裡常見一幕奇景，就是一群猴子社交中，總有一隻小猴子拉著娃娃努力融入，既認真又讓人會心一笑。

許多雲端保母明明不愛社交,卻天天關心Panchi君的社交狀態。

沒想到，這個身影經網路推波助瀾，一夕爆紅。大批「雲端保母」每天報到搜尋 Panchi 的近況，關心牠今天有沒有交到朋友、過得好不好。想看本尊的民眾更是暴增，市川市動植物園入園人數創下疫情後新高，園方甚至提前開園、實施人流管制，對Panchi的超高人氣直呼「真的沒想到」。

點圖放大header
點圖放大body

