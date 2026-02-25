自由電子報
娛樂 音樂

罹癌經紀人遭彭佳慧切割 大咖閨密暖心喊話：絕不會離開妳

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后彭佳慧遭爆切割罹癌的前經紀人小恬，轉簽給另位知名經紀人左光平，他同時也是另一位金曲歌后艾怡良的經紀人，由於傳出彭佳慧要結束合作關係時還曾對小恬說出無情的話，因此也讓小恬身邊好友為她心疼，F.I.R.團長陳建寧的老婆，也是知名音樂創作人謝宥慧，就跳出來為小恬說話，並強調絕對不會離開這位好友。

彭佳慧遭爆無情切割前經紀人。（翻攝自IG）彭佳慧遭爆無情切割前經紀人。（翻攝自IG）

陳建寧老婆謝宥慧曾參與過F.I.R.多首經典歌曲創作，像是《Lydia》還有《我們的愛》，她剛好是彭佳慧前經紀人小恬的閨密，由於傳聞彭佳慧曾質疑小恬工作不夠積極，因此謝宥慧意有所指的談到：「我們最認真了好嗎！吼！」並提到她和小恬關係：「我曾經的師父，同事，現在分不開的閨密。」

回想和小恬的交集，謝宥慧談到：「1998年妳帶我入行，妳手把手教我這個行業工作上的眉眉角角，然後認真仔細到，毫無懸念的，我也跟一般員工一樣被妳的GY搞到私底下不能不幹譙妳！」

知名創作人謝宥慧（右）為閨密小恬打氣。（翻攝自IG）知名創作人謝宥慧（右）為閨密小恬打氣。（翻攝自IG）

另外，謝宥慧也心疼小恬：「多少年了，妳都沒有變，認真工作，耗腦力，耗心力，全心全意到身體都生兩次大病了，自己的生活都沒了，開口閉口都是妳的工作。」謝宥慧珍惜小恬這位朋友，並說：「好啦！我最愛妳了！我絕對不會離開妳的。」

