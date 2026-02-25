登央視春晚唱「高山青」惹議 胡德夫有話要說

原住民複雜的反抗強權歷史，與兩岸關係更加緊張，胡德夫選擇專心於音樂。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕音樂人胡德夫在中國「春晚」演唱「高山青」，雖他笑稱「我才唱了6句」，但登上春晚的政治意涵並非一般，因而引發爭議。對此他表示，前總統蔡英文曾說過，每個人都有國族認同的自由，而原住民有複雜的歷史，「自己選擇留在音樂的世界」。

胡德夫在春晚的行為被不少網友視為「宣傳統戰工具」，如今在台灣面對的處境是以往所不曾。胡德夫在國民黨時代被視為「反對政府當局」並勇於對抗，如今政黨輪替明顯更自由，批評卻更多。有意思的是，唱著同樣的歌曲卻有著不同的處境。

胡德夫透露，以往曾受藝文團體邀請在台北對政府高層官員演唱「美麗島」，想不到卻被臨時取消，「但我在中國唱『美麗島』並接受錄影、公開播放是不用受審的」。

胡德夫解釋，自己數十年前就曾在中國被告知「美麗島」是「心照不宣的禁歌」，被視為台獨歌曲，但自己曾向中共高層表示「歌頌這片土地有什麼錯？」，歌詞提到「我們這裡有勇敢的人民，蓽路藍縷，以啟山林」、「哪片土地不是如此？」竟還讓高層認同。

胡德夫說，歌手，特別是台灣歌手要公開演出、播放需先審查，「其他人唱這首可能有問題，但我卻可以直接唱出美麗島」、「我不唱帝王之歌，這首是人民的歌」。

胡的說法反映出「歌唱即是歌唱，其他並不重要」。他說明，如果喊「祖國」，中國當然會很高興，但這些「根本不重要」，自己其實以往就曾唱過「美麗的稻穗」，也曾反映想唱原民音樂或如「美麗島」，但中國高層考量的是「高山青」更被中國人熟知才指定演唱。既然身為歌手，唱出指定歌曲是必然。

胡德夫說，原住民跟葡萄牙人、日本人、美國人等打過仗，部落還差點被清兵打到滅族，對現在的自己或音樂人來說，到底台灣這片土地能養活多少音樂人更重要，「音樂，從來不會傷人」、「年輕人若以此為職志，請盡力投入」。

