母親涉貪汙被判無期徒刑 「嬸嬸的腦海裡」女歌手想復出遭抵制

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得她嗎？42歲的女歌手曲婉婷曾以一首自創曲《我的歌聲裡》受到矚目，歌詞唱到「你存在 我深深的腦海裡」，更因唱起來像是「我嬸嬸的腦海裡」，常遭網友開玩笑惡搞。由於她的母親張明傑曾擔任哈爾濱市發改委副主任，但因涉及貪汙，已在2021年被判處無期徒刑，終身剝奪政治權利，因此中國網民也同樣對曲婉婷不諒解，認為她過去在加拿大留學、生活、做音樂甚至享樂的費用，可能都是來自母親貪汙的錢。

這兩天曲婉婷又登上微博熱搜，主要是她才剛開通的某平台帳號，被網友發現消失了，紛紛猜測她有意在中國復出，但卻遭到厭惡其母親貪汙行為的民眾所抵制，因此帳號疑似遭到舉報而消失。

原本曲婉婷以「原創音樂人」身分開通帳號，身上還穿著印有「中國」字樣的衣服，除了彈唱也向網友拜年，還預告今年7月要推出新專輯，不過卻出現反彈，不少網民嘲諷她，不如回去哈爾濱開演唱會，又虧她乾脆唱《鐵窗淚》，由於負面留言太多，她最後設定限制網友留言，不過還是無法抵擋網友的抗議、檢舉，短短一天帳號就消失了。網友也諷刺她，想復出當歌手可能遙遙無期了。

