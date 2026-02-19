慈妹北海道滑雪辣照流出 粉絲狂讚：太拚了

富邦悍將啦啦隊女神慈妹春節拜年誠意滿滿。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將啦啦隊女神慈妹春節拜年誠意滿滿，直接把祝福帶到北海道雪場。她近日在社群分享滑雪美照，只見她站在一片銀白雪景中，拉開外套露出灰色bra與纖細曲線，性感身材與冷冽雪景形成強烈對比，被網友形容是「雪場最亮麗的風景線」。

慈妹開玩笑：急著想有人疼，那可以去滑雪，包準你整身都疼。（翻攝自IG）

慈妹還幽默寫下：「新年快樂！超多人拜神求財求平安，但如果你急著想有人疼，那可以去滑雪，包準你整身都疼，比月老還神。」一句話逗笑大批粉絲。

慈妹去年底被爆名花有主，男友在綠島經營民宿。（翻攝自IG）

貼文曝光後，留言區瞬間暴動，有人直呼「太犯規」、「這畫面太震撼」，也有人笑稱「滑雪直接變健身房」。

不過，慈妹其實早已有人疼。去年底她被爆名花有主，男友在綠島經營民宿，外型黝黑陽光，兩人交往多年。男方過去也曾在社群低調分享同框旅遊照與愛犬日常，戀情雖不高調，卻相當甜蜜。

對於啦啦隊成員戀情曝光，富邦育樂則回應表示：「對於啦啦隊成員私生活領域部分，尊重每個女孩的個人空間，感謝大家關心。」

