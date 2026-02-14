自由電子報
娛樂 最新消息

乾兄妹割頸案定讞！演藝圈接力齊聲表態 唐從聖、Gino開嗆司法輕判

唐從聖（左）與GINO針對割頸案判刑11、12年定讞發聲。（本報組合資料照）唐從聖（左）與GINO針對割頸案判刑11、12年定讞發聲。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北乾兄妹割頸案判11年、12年定讞持續延燒，2023年12月25日發生的國中校園割頸殺人案，最高法院12日駁回上訴，全案定讞，郭姓乾哥判12年、林姓乾妹判11年。針對判決，演藝圈眾多藝人接力表態，不僅郁方質疑為何會輕判，唐從聖與GINO也先後發聲。

新北這起乾兄妹割頸案發生於2023年12月25日，2名未成年在國中校園持刀攻擊楊姓國三學生，造成對方傷重不治。一審依殺人罪判9年、8年，去年12月23日二審改判12年、11年，最高法院12日駁回上訴，全案以12年、11年定讞。被害人父母認為刑度過輕，難以撫平喪子之痛，社會也對判11年、12年的結果出現質疑聲浪。

針對郁方質疑「為什麼會輕判？」唐從聖也義憤填膺回應，直言「加害者的父母、加害者本人至今沒有道歉，沒有悔意甚至沒有意識到自己做了什麼，態度依然囂張跋扈忝不知恥，為什麼會輕判？以上也是我最不解的地方。」他與郁方同樣將焦點放在加害者態度與刑度落差上。

此外，Gino也公開回應郁方表示，「台灣的法律法官真是令人心寒！教化？惡魔是的確存在人世的，先用極刑讓他贖自己的罪，要教化再去地獄教化，如果這些加害者來世還能當人的話，再考慮給你機會！」不僅如此，Gino更自行發文重申相同立場，質疑為何法律一次又一次讓人民心寒。隨著乾兄妹割頸案判11年、12年定讞，郁方、唐從聖與Gino接連發聲，也讓司法與少年刑責議題再度浮上檯面。

